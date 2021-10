Residente a J Balvin: "Soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú"

16:50 "Es importante el dinero, hace falta. Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad",sostuvo el rapero puertorriqueño.

Residente arremetió nuevamente contra J Balvin, tras los polémicos dichos que propinó el colombiano contra los Latin Grammys.

A través de un video de Instagram TV, Residente se dirigió al reguetonero tras que este subiera una publicación promocionando su línea de ropa y merchadising de hot dogs, comida que usó el puertorriqueño para referirse a la música de J Balvin.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta. Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", partió Residente.

"Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes 'respeto tu opinión'. ¡Qué más falso escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno!", continuó el artista.

"Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú", dijo el puertorriqueño.