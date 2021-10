Luis Jara: "Salir de la exposición pública es como una bendición disfrazada"

Entre todo el estrés que causó la pandemia y el encierro, Luis Jara se refugió en su familia y su más grande musa: la música.

"Yo podría haber, como mucha otra gente, sentido el golpe emocional de estar encerrado, de no tener la posibilidad de cantar, de recibir el aplauso. Pero me metí al estudio a hacer lo que amo", menciona el cantante, quien acaba de lanzar "Amnesia", una reversión al tema que José José llevó a la fama.

"Al final, esto de alejarse de la exposición pública lo tomo como una bendición disfrazada, porque gracias a esto pude crear esta magnífica obra que me tiene muy orgulloso", menciona el cantante, que está próximo a sacar un nuevo disco, lleno de reversiones de clásicos y que, asegura, ha sido el gusto de su carrera.

"Siento que me di el gusto muy grande de grabar este disco en pandemia, de hacerlo completamente orgánico, con músicos nobles, con ningún tipo de programación y con grandes profesionales", añade.

¿Fue difícil el trabajar con músicos de diferentes partes del mundo?

La logística es difícil pero también es entretenido, porque aquí hay músicos que tocaron en Argentina, en Estados Unidos, en Chile... Yo tuve que viajar en algunas oportunidades y este disco se terminó en Estados Unidos. Además de que me di más gustos: pude contar con gente que tiene tanta trayectoria y que le pone ese sabor tan especial que tiene este disco.

¿Por qué te decides por cantar "Amnesia"?

Los cantantes en general solemos hacer karaoke, pero no de nuestras canciones, sino que buscamos otras. La canción "Amnesia" ha estado siempre en la lista de mis favoritas del karaoke y siento que al final llegó como de casualidad a mí. Resulta que cuando estaba terminando el disco me faltaba una canción y le pedí ayuda a un pianista argentino, que me dice: "che, sacarle un bolero a Chico Novarro" y yo: "¿tiene boleros?"; "pero claro, el de José José es un bolero"; "¿Cuál?"; "Amnesia, pues, si es un bolero". Y supe que era el momento de grabarla. Pareciera difícil reversionar una canción que está tan identificada con un artista como él, pero así también esto se convierte en un desafío grande y yo quedé muy feliz con el trabajo.

Y ¿cómo ha sido esta nueva vida en Miami?

Disfrutándola. Ha sido rico salir de la exposición pública, de poder ir a buscar a mi hijo al colegio, de poder cocinar y hacer las cosas nosotros, vivir la vida en familia. El éxito está compuesto por varias cosas, no solamente en los trofeos, sino que en que no se me vaya el tiempo en pelotudeces y que el tiempo lo pueda organizar. La tele es frenética, busca resultados inmediatos, pero mira, este disco lo grabé en diez meses. Es el disco que más tiempo me ha tomado porque nadie me apura, no estoy corriendo ni estoy contra el tiempo, así que me tomé la pausa de escoger las canciones que mejor quería cantar. Cuando eres dueño de tu tiempo hay algo de éxito ahí, dejas de ser su esclavo y lo tienes a tu disposición. Y eso también lo puedo encontrar hoy, en un lugar donde quizás no soy reconocido, pero puedo caminar sin sentirme observado.