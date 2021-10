[VIDEO] Marcianeke: "Me gustaría hacer una colaboración con Bad Bunny"

Con sólo 19 años, Matías Muñoz, conocido como Marcianeke, logró ser el cantante nacional más escuchado en Chile. En Spotify suma más 24 millones de reproducciones con "Dímelo Ma". El artista oriundo de Talca también triunfa en Youtube, donde alcanza más de 21 millones visitas con la misma canción. "La privacidad se achicó un poco", dice, entre bostezos.

Según cuenta, está cansado porque ha tenido eventos todos los días. El fin de semana estuvo en Temuco en un show masivo, donde se lució con sus bailes rapeados y su voz carraspeada.

¿Qué tal estuvo Temuco, qué tal el ambiente con la gente?

Bien prendido.

¿Cómo te ha cambiado la vida con tantos éxitos?

No sé, ya no puedo salir, ni andar en la calle tranquilo. Ni ir a comprar al mall solo (bosteza). Ya no puedo hacer ese tipo de cosas.

¿Te molesta o te gusta?

En realidad está bien, porque es pa' lo que uno trabajó tanto.

Matías Muñoz partió cantando a los 15 años. La música fue su vía de escape. Cuenta que tuvo depresión. En sus inicios, cantaba con amigos y grababa en auditorios improvisados. Sus bailarines eran sus cercanos, pero el éxito lo invitó a la profesionalización y también trajo créditos.

¿Qué es lo que más te gusta de la fama?

Los canjes, la exclusividad, todas esas cosas.

¿En qué has notado esa exclusividad?

(Bosteza) 'Atacar' harta prensa, la tele, entrevistas, todas esas cosas.

Marcianeke cuenta que la próxima semana lanzará un nuevo video, que se suma a "Por qué te enojai", canción en la que colabora con Harry Nash y que en dos días logró sumar más de 530 mil views.

¿Dónde lo grabaron?

Fue en la nieve, en un lugar que estaba como seco, era como en Santiago.

¿En el Cajón del Maipo?

Sí, creo que sí (bosteza).

¿La canción tiene un homenaje a Zion y Lennox? En esa parte que dice: "Yo a ti no te miento, ya tú lo sabes, eres mía. I am the corte".

Sí, le agregué algo así.

Pero, ¿por qué te gustan ellos?

No, porque es bacán ponerle el toque de un tema antiguo.

El artista se encuentra trabajando en la preparación de un show masivo, y le faltan algunos detalles para anunciar el lugar que lo cobijará.

Sabemos que se viene un evento masivo, ¿para cuántas personas está pensado?

Es como un aforo de 7 mil personas.

¿Sería el evento más grande en el que cantarías?

Sí (bosteza).

¿Tienes sueño, Matías? ¿Te acostaste tarde anoche?

Estoy cansado por el tema del trabajo (...) Hay que seguir trabajando hoy día (ayer).

¿Sigues grabando o sigues con eventos?

Con eventos.

¿Cómo te imaginas ese evento con 7 mil personas? ¿Tienes sorpresas preparadas?

Bacán, va a estar entretenido (...) Se va a poder bailar. Es la idea que todos bailen.

¿Tienes otros objetivos, eventos como Lollapalooza?

El 11 se vienen hartas cosas, igual estaría bueno ir al extranjero a hacer eventos.

¿Te han contactado de afuera?

Por WhatsApp nomás, pero algo así.

¿A qué país te gustaría ir ?

A Argentina, España.

¿Al Festival de Viña?

Sí. Ellos sabían que si íbamos la rompíamos. Estaría bueno así ganaríamos todos.

¿Tienes repertorio como para estar en Viña?

Sí, sí poh. Estamos sacando temas más buenos.

¿Hay alguien con quién te gustaría cantar?

De Chile y del extranjero ya tengo colaboraciones.

Pero alguien muy famoso a quién admires…

Sí, con Ñengo Flow, con Bad Bunny.

Cantar con Bad Bunny sería interesante, por la mezcla de voces… ¿Podría ser un tanto raro o no?

No, no sería raro. Buscaríamos un ritmo bueno poh.

¿Viste que en la selección se cantó tu canción en el bautizo que le hicieron a Iván Morales?

Sí, he visto que jugadores de Chile y de otros equipos también.

¿Qué te pareció?

Bien, bastante prendido el compadre.

Y el Porsche, ¿cómo está? ¿Lo pudiste arreglar?

Está guardadito, no lo he podido sacar.

¿Por qué decidiste que fuese rosado?

Porque me lo ofrecieron y dije que sí.

¿De qué color era antes?

Era negro, pero estaba medio rayado y lo pinté.

¿Y ahora tiene rayas o no?

Sí, tiene rayas jaja… Pero no tantas.