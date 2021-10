[VIDEO] Revelan teaser de House of the Dragon la precuela de Game of Thrones

12:24 "Los sueños no nos hicieron reyes. Los dragones sí" dice el adelanto de la serie que narrará la historia de la dinastía Targaryen.

Esta jornada HBO presentó el teaser oficial de "House of the Dragon", la precuela de la exitosa serie "Game of Thrones".

La historia se sitúa 200 años antes de la caída del Trono de Hierro y narra el origen y devenir de la dinastía Targaryen y su conflicto interno por el control de los siete reinos.

El texto se basa en el libro "Fire and Blood" de George R.R Martin y la serie cuenta en su elenco con Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) y Rhys Ifans (Otto Hightower), entre otros.

