Diego Boneta respondió a acusaciones de compañero

El actor Diego Boneta se refirió a una de las polémicas que dejó la filmación de "Luis Miguel, la serie", luego que el actor Martín Bello lo acusara de haberle provocado lesiones en una intensa escena de pelea, lo que conllevó a una demanda en su contra.

En una entrevista con el programa "Ventaneando", el protagonista de la exitosa serie de Netflix señaló sentirse decepcionado con las acusaciones de su compañero, y aseguró que, en todo momento, la producción cuidó de él y de Bello debido a la complejidad de la escena, en donde el "Sol de México" y su tío Tito pelean al saber la verdad de la madre del artista.

"Es algo que me da tristeza. No tengo mucho qué decir del tema, los que estaban ahí presentes, cuando filmamos la escena... Créeme que soy una persona demasiado cuidadosa, sobre todo porque ya he sido lastimado. El cuidado de la producción, de todo, específicamente para esa escena, fue muy alto. Yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones", declaró, dando el motivo por el que Bello habría quedado lesionado.

"Se me hizo raro, se nos hizo raro a todos, porque de hecho el día de la escena yo le dije: 'Ponte rodilleras, ponte coderas, protección de espalda'. Y dijo: 'No, no quiero'. Después de cada toma íbamos con él y le preguntábamos: '¿Todo bien?'. Y él salió del set perfecto", agregó.

De acuerdo a Boneta, supo de la supuesta demanda del actor español semanas después de lo ocurrido y no ha tenido comunicación con él.