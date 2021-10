La revelación de Nano Calderón sobre Rebeca Naranjo que sorprendió a sus seguidores

Hernán "Nano" Calderón, utilizó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores. A través de las historias de su Instagram, usuarios le consultaron sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo su relación amorosa con Rebeca Naranjo.

Una de las preguntas fue específicamente sobre su futuro. "Has pensado en casarte?", le escribieron, a lo que él respondió: "Sí, ¿en un futuro por qué no? (...) Solo sé que me casaré en la playa".

Sin embargo, insistió que por ahora su próximo objetivo es tener una casa. ""El depa y el auto ya están ready, ahora voy por la casa con un jardín gigante para que la coquita corra jaja", comentó, haciendo referencia a su mascota.