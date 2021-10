Don Francisco: "Quiero mantenerme el mayor tiempo posible en esto, siempre que mis capacidades lo permitan"

A poco más de un mes, los preparativos para la campaña solidaria Teletón ya comenzaron. Y es que de acuerdo a Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, esta nueva versión de la cruzada será una de las más difíciles debido a la situación del país.

"Esta ha sido una maratón que ganamos", menciona el comunicador, basándose en la idea de que aquellos eventos deportivos tienen trayectos de hasta 42 kilómetros. "Fueron cuarenta y dos años en que cada año ganamos, pero ahora comienza una nueva maratón para los próximos cuarenta y dos años", explica Kreutzberger.

Debido a este mismo paso del tiempo, el presentador de televisión destaca todo el avance que ha logrado la campaña solidaria, recordando los inicios, que fueron en "una pequeña casa en la calle Huérfanos".

"En ese entonces, en 1978, los discapacitados estaban escondidos en sus casas sin rehabilitación y nosotros en 42 años logramos tener catorce institutos a lo largo de todo el país, hemos atendido a más de cien mil familias, tenemos treinta y un mil familias activas y estamos atendiendo al noventa y tres por ciento de todos los niños de Chile, y a los que no atendemos son porque no han llegado a nosotros", menciona.

¿Cómo llamarán a quienes están escépticos con la campaña?

Bueno, es por eso es que es tan difícil esta vez. Estamos redoblando nuestros esfuerzos y dentro de eso, por ejemplo, abrimos una pestaña de transparencia en nuestro sitio web, donde mostramos todos los días todo lo que estamos haciendo, todo lo que se hace, todo lo que se invierte... Todo, todo, todo. Ahí agradecemos de alguna manera y rendimos cuentas de lo que hacemos gracias al aporte de millones de personas.

Hace unos días dijo que este 2021 sería su última Teletón en esta posición...

Claro, porque yo creo que todo esto va a cambiar. Seguramente en esta nueva maratón se va gastar en la marca Teletón. La marca va a ser nuestro líder y de ahí van a haber muchos más que van a querer colaborar, dependiendo de su tiempo, de sus deseos, de sus capacidades en diferentes ámbitos y de esa manera yo creo que vamos a continuar porque nos avala un éxito sin precedentes.

Y como uno de los grandes rostros de la campaña, ¿tiene a algún heredero o heredera en mente para la Teletón?

Bueno, esto no es la dinastía Ming (risas). Al contrario. Esto es algo tan... tenemos abierta la puerta para todo el mundo, todos los que quieran y puedan participar son bienvenidos. Pero esto va a depender de los tiempos, o de los deseos en cuanto a la gente puede ayudar. Yo en realidad desde que empezó la Teletón, le he dedicado un porcentaje muy importante de mi tiempo, así como también lo hizo Ximena Casarejos, que comenzó conmigo en ese tiempo y que ahora está en el directorio. Ahora hay un joven que está en los cuarenta y que está liderando toda esta fundación. Lleva diez años y se llama Benjamín Díaz. Y eso es lo que tenemos que cambiar.

El traer a las nuevas generaciones...

Sí, debemos traer a las nuevas generaciones porque ellas tienen, además, un comportamiento distinto y un pensamiento diferente sobre todo este tipo de actividades y yo creo que eso se tiene que incorporar ahora.

Entonces tenemos a Don Francisco para rato...

Bueno, yo creo que a mi calendario uno nunca puede decir que tiene para rato. Puedo decir que hay Don Francisco para hoy y para mañana y el rato lo dirá de el tiempo. Quiero mantenerme el mayor tiempo posible en esto siempre que mis capacidades así lo permitan.

Con esta idea, el próximo año va a cumplir sesenta años en la televisión. ¿Hay algún proyecto que sienta pendiente?

Tengo una idea, no es un proyecto, pero es una idea. Queremos hacer algo en Estados Unidos, donde yo trabajé últimos treinta y cinco años. Y algo a lo mejor también acá.

¿Sí? ¿De qué va?

Bueno, no hemos concretado nada, pero tenemos una idea de celebrar estos sesenta años.

Entonces es como una celebración de aniversario...

Sí, pero es algo más que una fiesta. Espero a lo mejor hacer algo en la televisión, mostrando lo que fue, lo más importante que hicimos. Por este lado, digo yo.

Sería entonces como el documental que mencionó hace un par de semanas atrás...

No, esa es otra cosa. Hoy estamos presentando, y todavía no tenemos ninguna respuesta por lo que no te puedo decir, pero en las diferentes plataformas estamos presentando la idea de un documental, pero todavía no ha sido aprobado.

¿Y en qué se diferencia el documental a esa idea que quiere realizar? ¿Es un documental más del tipo histórico?

Bueno, la idea es ver un poco la historia de lo que significó "Sábado Gigante" para el mundo hispano de América Latina y en Estados Unidos.

Volviendo a la Teletón, ¿Es verdad que usted contactaba a los artistas internacionales para estar en la campaña?

Bueno, lo he hecho varias veces. A veces era porque estaba participando en uno de mis programas y les decía: "Mira, en diciembre tenemos la Teletón, ¿quisieras participar?". También llamé a más de uno por teléfono en otras oportunidades. Son varios, claro.

¿Le han dicho que no?

Que yo recuerde en este momento, no. Digamos que nadie me ha dicho que no, pero algunos dijeron: "Mira, yo estoy ocupado en ese momento".