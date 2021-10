Vesta Lugg: "Quería volver a esa Vesta de antes, que no le tenía miedo a nada"

A inicios de años, Vesta Lugg viajó a Buenos Aires para trabajar en su nuevo disco junto al productor y ganador de siete Grammys, Juan Blas. Ahí, y en este camino de dedicarse plenamente en la música, la artista dice que acabó creando un tema casi por accidente.

"Creo que llevábamos unas diez horas en el estudio, eran como las once o doce de la noche, ya estábamos terminando y me mostró una base que tenía", recuerda Lugg.

"Nos pusimos a conversar de la vida y disfrutar el momento, él estaba tocando guitarra y de repente apareció un momento en la base y le dije: 'Sabís qué, Juan, tengo una idea'. Y me dijo que la grabáramos", relata.

Así fue como a través de audios de Whatsapp que se mandó a sí misma, se empezó a armar "Alas Desatadas", su nueva canción.

Poco a poco ambos fueron jugando con los audios, añadiendo más sonidos. "Ahí nos miramos y nos dijimos 'esto está bacán'", comenta la artista. "Pero entonces la dejamos pausada, acabamos con las canciones en las que estábamos trabajando y apenas pudimos empezamos a profundizar en la canción", dice.

¿Cómo ha sido este regreso a la música?

La verdad es que me he permitido equivocarme. No sé si me explico. Creo que muchas veces cuando somos niñas, niñes, niños, nos retan cuando nos equivocamos o probamos algo distinto. Y creo que he logrado hacer cosas que antes no hacía por miedo a este "no lo hagas", o "no te corresponde". Me he permitido no saber todas las respuestas y sentirme cómoda con que otras personas sepan que no lo sé todo, obviamente. Quise probarlo todo en este disco, entonces hay como pistas muy distintas entre todas.

Estuviste muy lejos de las redes sociales y de la tele. ¿Fue difícil? ¿Querías desconectarte?

Fue un desafío, porque naturalmente gran parte de lo que hago en mi trabajo es con las redes sociales y me empecé a dar cuenta que me estaba validando a través de la opinión de las redes y me estaba haciendo mal. Esa validación de otres me empezó a intoxicar un poco y quería dedicarle tiempo a mi trabajo conmigo misma, tiempo a mi zmúsica, entender qué es lo que quería decir y como quería decirlo, y no quería contaminarlo.

No querías intoxicarte...

Sí, siento que a veces la gente asocia mi forma de ser a que soy alguien con cuero de chancho. Me gusta pensar que soy súper honesta y que hago las cosas a pesar de lo que la gente piensa, pero aún así y, naturalmente, soy sensible, soy humano y busco cómo desprenderme de la opinión ajena en el proceso de toma de decisiones, pero naturalmente me afecta. Es una carga energética como cuando la gente tira su basura y espera que tú la limpies cuando no es tu responsabilidad.

La desconexión te ayudó a crear, entonces.

Exacto, exacto. Cuando salí de "BKN" y lancé el EP "Estrellas" hice todo desde el lugar de tanto desprendimiento del miedo, que quería volver a esa Vesta de antes que no le tenía miedo a nada, a probar cosas nuevas y proponer algo distinto a lo que debería hacerse. Me gustaría pensar que con este proyecto y con el disco que se viene estamos logrando ir en ese camino.