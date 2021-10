Leo Soto: "Ojalá que la pandemia se termine y la gente quiera seguir bailando con las orquestas"

Aunque ya casi cumplen 40 años, Leo Soto todavía recuerda su llegada a La Sonora de Tommy Rey.

"La Sonora Palacios se había disuelto un domingo en la noche, el martes me llama Leo Nuñez para participar del proyecto, el miércoles practicamos y el viernes debutamos", narra de forma breve.

"Así fue como empezó, salieron cinco integrantes, entre ellos el cantante, el Tommy, y el primer repertorio que nosotros empezamos a tocar y que todavía no tocamos son los temas que Tommy grabó con la Sonora Palacios, los mayores éxitos: 'Caminante', 'El Galeón Español'... todas esas canciones conocidas fueron nuestro primer repertorio", comenta.

Y así, con el paso del tiempo la Sonora de Tommy Rey comenzó a dominar en las fiestas con éxitos propios como "Se murió Tite" o "Daniela", y ahora, con las cuatro décadas del grupo a la vuelta de la esquina, la banda se prepara para celebrarlo con "40 Años de Tradición y Estilo", su nuevo disco recopilatorio.

Este proyecto reúne los clásicos más significativos de la agrupación, pero grabados este año en tiempos de pandemia, con un aura renovada y espíritu para festejar cada canción que ha hecho bailar y disfrutar a multitudes.

¿No les complicó grabarlo en julio con todo el caos de la pandemia?

No, porque ya estábamos ya vacunados y no hubo problema. La verdad es que los Estudios del Sur es un lugar bien un grande, es un estudio que tiene todas las comodidades, no estuvimos todos pegados, entonces no hubo problemas, ni siquiera nos pegamos un resfriado. Además de que todos ya estamos vacunados, incluso ya todos tenemos la tercera dosis y la de la influenza también. Es que hay que protegerse, ya los viejitos debemos cuidarnos. Si nos cuidamos, estamos firmes.

¿Cómo ves ahora el paisaje con la apertura de las presentaciones?

Mira, está muy lento. Se está recién partiendo, recién abriéndose, ojalá que esto siga así. Una de las cosas que yo más critico es que no se haga el Festival de Viña.

¿Por qué?

Es que no porque no vengan artistas internacionales, no se puede hacer un buen festival, se siente como si aquí en Chile no tuviéramos buenos artistas. Esa es una de las cosas que yo más critico. Se puede hacer tremendo Festival Nacional de la Canción sólo con artistas chilenos.

Pero, ¿han podido presentarse?

Hemos hecho cosas por streaming, pero no es lo mismo. Porque la gente en buen chileno no pesca esa cosa. Ojalá que esta pandemia se termine por el bien del mundo, por nuestro país que se ha ido a la miércale con todo esto... Hace un par de semanas estuvimos tocando en el aniversario de la comuna de Tocopilla.

¿Cómo fue?

Es muy hermoso trabajar con público. Estuvimos la semana pasada ahí y se hizo a la orilla en la playa. Estaba lleno, pero lleno de gente. Se te caía una baqueta y la gente bailaba (risas). Estaban deseosos de participar, de bailar, de sentirse libres. Fue muy bonito, muy bonita experiencia la que vivimos. Ojalá que esta pandemia se termine por el bien del mundo y que la gente quiera seguir bailando con las orquestas.