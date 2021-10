Luis Jara: "Sentí que podía tener un segundo aire, como jugar un segundo tiempo"

Después de tomar la decisión de dejar toda su exitosa vida en Chile atrás y empezar un nuevo camino en Miami, Estados Unidos, Luis Jara (55) está de regreso en el país por estos días para mostrar su nueva música y reconectar con el público que lo convirtió en una de las figuras más connotadas del espectáculo local.

En el marco de ese regreso, el animador y cantante hizo una pausa para conversar con Martín Cárcamo sobre su nuevo presente para su estelar de Canal 13 "Los 5 mandamientos", que se emitirá esta noche a las 22.30 horas.

A mediados de año se supo que el rostro de Mega había tomado la decisión de dejar Chile junto a su familia, y en agosto ya estaba totalmente instalado en la calurosa ciudad estadounidense.

"Me dio vértigo. Miami es una ciudad espectacular y todo, pero llegas a un lugar donde ya no hay vuelta atrás", dijo a Cárcamo sobre el radical giro que dio su vida. Antes de partir, el intérprete de "Un golpe de suerte" vendió su casa y su academia de canto.

Meses antes de radicarse en Miami, Luis Jara había pasado varios meses fuera de pantalla en Mega, tras su salida de la animación del matinal "Mucho Gusto". Sin embargo, abandonar su vida en Chile suponía también dejar atrás el éxito que ha cosechado acá hace 35 años.

"Uno cuando planifica estas decisiones tan brutales se pone en todos los escenarios. Primero, hay que estar muy seguro. Luego, teníamos las ganas de que esto fuera una decisión a nivel familiar, yo soy aclanado, la Silvana (su esposa) también", contó en el estelar de Canal 13.

"Cuando aterrizamos y llegamos a este nuevo domicilio sentí que podía tener un segundo aire, como jugar un segundo tiempo, como partir de cero", añadió el cantante, que confesó "le cuesta cerrar ciclos a uno, da miedo".

En Miami Luis Jara grabó un nuevo disco, que llegará a celebrar sus 35 años sobre los escenarios. De ese nuevo trabajo, titulado el artista ya lanzó "Amnesia", una reversión del clásico de José José.

El heredero de jara

Padre de tres hijos, el cantante compartió hace poco el orgullo de que uno de sus retoños quisiera seguir sus pasos en la música. Luis Felipe Jara, que estudió periodismo en la Universidad Católica, lo sorprendió hace poco con su talento, que había mantenido oculto. "Un día en pandemia nos quedamos los dos solos, conversando, y él estaba muy triste por una situación personal, y yo estaba golpeado por la pandemia como muchos de nosotros, y estábamos tomándonos un copete y carreteando juntos. De repente él toma el micrófono y se pone a cantar, y yo me morí, me desplomé", relató el intérprete.

Y aunque Luis Felipe nació con un padre famoso, Jara asegura que su hijo está trabajando con esfuerzo en Miami por construir sus propios sueños. "Él estaciona autos, hace pegas, está cargando cosas, va al estudio a grabar sus creaciones", reveló. "Me tiene muy orgulloso, me emociona, me gusta que mis hijos tengan la posibilidad de tener el control de su vida y que no vivan con esta sombra de un papá famoso", cerró el artista.