JC Rodríguez respondió en vivo a Amaro Gómez-Pablos: "Siempre he apoyado a los independientes para que estén en la papeleta"

Julio César Rodríguez se refirió en vivo durante el matinal "Contigo en la Mañana" a los emplazamientos de Amaro Gómez-Pablos sobre el apoyo que entregó a de la Lista del Pueblo, aclarando que se trató de un apoyo para juntar firmas.

Lee también: Amaro Gómez-Pablos emplazó a JC Rodríguez tras negar que apoyó a la Lista del Pueblo: "No entiendo"

"Yo siempre he apoyado a los independientes para que estén en la papeleta (...) querer armar un cahuín porque un día me llaman para apoyar el juntar firmas. Mi colega la embarró, son cosas de él no más".

Con ello, el conductor aseguró que el video donde aparece manifestando este apoyo fue grabado fuera de la radio donde realiza su programa.

"Siempre podemos hacer un videito apoyando a alguien, sobre todo para juntar firmas. Nos jugamos porque los independientes corrieran con la cancha pareja. Yo apoyé hasta izquierda y derecha", explicó, insistiendo en que su relación con la Lista del Pueblo fue solo de esa índole.

"Yo lo hice con muchos, y otra cosa es decir que uno tiene filiación, y si lo fuera lo diría. Hay una buena voluntad", dijo, replicando que cuando dijo no conocerlos, hacía referencia a no estar "involucrado con ellos, nunca los he financiado".

"Que se sumen los periodistas a lo que tratan de hacer los políticos lo encuentro penca", añadió Rodríguez, asegurando que se trataría de una forma de cuestionar la "credibilidad" de su rol como conductor.