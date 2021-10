Adriano Castillo reveló quiebre con Beatriz Alegret tras 30 años

Eran una de las parejas más longevas de la escena del espectáculo criollo. Pero no van más. Después de 30 años juntos, Adriano Castillo y Beatriz Alegret se separaron.

Así lo confirmó el propio actor, conocido popularmente por haber representado al Compadre Moncho en la serie “Los Venegas”, durante su participación en el estelar de Canal 13 “Los 5 Mandamientos”.

En el programa que conduce de lunes a miércoles Martín Cárcamo, Castillo, de 80 años, confesó que hace algunos meses, junto a la conocida vedette argentina decidieron terminar con su relación. Pero no por algún conflicto en particular, aseguró el querido actor.

“Mi estado actual es que estamos separados con Beatriz. Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación”, reveló Castillo en el estelar de conversación, al que asistió acompañado por su colega y excompañero en “Los Venegas”, Alberto Castillo.

Pese al quiebre, el artista aseguró que rompieron en buenos términos. “Tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado”, sostuvo. “Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella”, finalizó.

Historia de un amor

Ambos se conocieron en la década de los 80, cuando la oriunda de Rosario se radicó en Chile y empezó una exitosa carrera en los espectáculos del humorista Daniel Vilches y en diversos programas de televisión, como “Sábado Gigantes”, “El festival de la Una” y “Éxito”, que conducía José Alfredo Fuentes.

Fue en ese último espacio televisivo que la vedette, que alcanzó gran popularidad en los últimos años en “Morandé con Compañía”, se encontró con quien fue su compañero de vida por las últimas tres décadas. Y aunque recién en abril pasado había dicho al mismo Cárcamo en otra entrevista que “es una necesidad estar al lado de él”, esa historia llegó a su fin.