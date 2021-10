Leo Rey: "Me encanta el género urbano, pero estoy tratando de defender la cumbia y que se actualice un poco"

Como "un justiciero" y no sólo como "un embajador de la alegría" quiere plantearse Leo Rey. El músico acaba de lanzar "Todo se pasa", una canción que compuso él mismo, en la que habla de la justicia.

El videoclip fue grabado en las destruidas bodegas de Kayser, en Renca, y en él participaron artistas callejeros, como Sensual Spiderman, y las familias de quienes murieron en esas instalaciones en un incendio durante el estallido social.

Cuenta que la idea de abordar en sus canciones temas como la justicia le vino durante el receso obligado que supuso la pandemia. "Este tiempo de pandemia me sirvió mucho para ver otro punto de vista de la música, de mi carrera; y resultaron muchas ideas, entre ellas empezar a componer autobiográficamente", dijo a este medio el ex "La Noche". "'Todo se paga' es una canción que su título dice mucho. Es lo que yo buscaba, algo que diera un mensaje potente'", agrega.

El single es el segundo adelanto del que será su quinto álbum como solista, que ya tituló "Brijido", y que espera lanzar durante el primer trimestre del próximo año.

Los músicos tropicales no suelen meterse en temas serios ¿qué rol sientes que tienes como músico respecto de la realidad social?

Lo que pasa es que yo nunca me he metido en política, soy súper ignorante del tema y no es algo que me interese mucho aprender porque siento que hay mucha injusticia. Yo busco siempre ser un embajador de la alegría a través de mis canciones. Y también me gustaría poder ser un poco justiciero, porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Yo vengo desde abajo, empecé cantando en bares y me daba cuenta de las injusticias. Cuando eres una persona normal, no conocida, eres súper maltratado. Los empleados públicos, las casas comerciales, cuando vas al hospital te tratan pero de lo peor. Entonces yo me siento justiciero porque a través de la música, gracias a Dios, puedo entregar un mensaje y ser más escuchado que una persona entre comillas normal. Yo busco eso también, aparte de entregar alegría a través de una cumbia, esto también tiene que ser un mensaje para zamarrear a la gente que tiene más poder y que se den cuenta que somos todos iguales y todos tenemos derecho a vivir bien la vida.

¿Además de Kaiser, tu nuevo disco tiene más colaboraciones del género urbano?

Tengo varias sorpresas más. Estoy tratando de unir a todos los artistas. Me encanta el género urbano, pero también estoy tratando de que se defienda la cumbia y que se actualice un poco, porque es un género que nos ha acompañado casi toda la historia, la cumbia es parte del folclor nacional; entonces tenemos que estar vigentes y acompañándonos de talentos como Kaiser, pero siempre tirado para el lado tropical, dándole con fuerza a nuestro rubro.

Sin fiestas

A pesar de que se le escucha contento, Leo Rey confiesa que el último año y medio de pandemia no ha sido fácil. Como todos sus pares del mundo de la cumbia, vio cómo las luces se apagaron y todavía no ha vuelto a ver a su público disfrutar de sus canciones en vivo. Cuenta que no quiso sumarse a la tendencia de los shows online y que, aunque hizo unos pocos, no son para él. "Es como meterse a la ducha con ropa", compara a carcajadas. Sin embargo, adelanta que ya está planeando una gira e incluso algunas novedades internacionales.

¿Cómo has visto el regreso de la música presencial?

Ha sido una etapa sumamente difícil en lo emocional, porque yo soy una persona que disfruta mucho lo que hace y el momento de éxtasis máximo es cuando uno está frente al público. No tener eso para mí de verdad fue deprimente, el hecho de no tocar, estar en Fiestas Patrias y Año Nuevo en casa. Debido a eso nunca quise hacer conciertos online, porque me parecía, no sé, yo lo hacía un poco con miedo, porque es como cantar frente a un espejo. Así que me mantuve un poco al margen y me dediqué a trabajar, replantear mi carrera, tratar de modernizar el estilo, de darle canciones con contenido como las que estoy mostrando hoy día, y creo que me concentré en eso y hoy estoy más preparado para poder estar ya pronto con público. Creo que la gente después de estar tanto tiempo en cautiverio tiene ganas de pasarlo bien. Ojalá todo vaya bien, nos sigamos cuidando y esto pase pronto y volvamos a la normalidad.