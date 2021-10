Netflix propone una princesa que desafía la tradición

08:49 "Maya and the Three", es la nueva serie de animación de la plataforma de streaming que tiene mucho sabor latino y cuenta con con la actriz Zoe Saldaña dando su voz a la protagonista. "Maya desafía al viejo 'establishment'", aseguró.

Hace rato quedaron en el pasado las princesas de tacos y vestidos esponjosos en la animación. Sumánose a la tendencia de promover personajes que desafíen a la norma, Netflix acaba de lanzar una nueva serie animada que desafía la vieja tradición.

"Maya and the Three" es la última ambiciosa apuesta de animación de la plataforma de streaming. Disponible en ésta desde el viernes, tiene al centro de sus historia a Maya, una princesa inconformista que vieve en un exuberante y mágico mundo prehispánico.

La encargada de prestar su voz en la versión en inglés a esta princesa guerrera es la exitosa actriz dominicana estadounidense, Zoe Saldaña ("Guardianes de la Galaxia".

"Maya desafía al viejo 'establishment'", comentó recientemente la intérprete a la agencia Efe.

Saldaña es solo uno de los numerosos nombres conocidos que han prestado su voz a este proyecto, ya que "Maya and the Three" también cuenta con el doblaje de Rita Moreno, Diego Luna, Gael García Bernal, Kate del Castillo o Isabela Merced.

Princesa precolombina

La serie cuenta la historia de una valiente princesa llamada Maya (Zoe Saldaña) que, siguiendo las claves de una antigua profecía, deberá encontrar a tres legendarios guerreros para salvar a la humanidad.

Maya and the Three" fue creada por Jorge R. Gutiérrez, el director mexicano detrás de la película "The Book of Life" (2014), quien concibió este proyecto como un gran homenaje a la cultura y la mitología de los aztecas, los mayas y los incas.

"Jorge es brillante. No solo sus historias, que son tan íntegras y tan hermosas, sino también su estética para la animación, que tiene tantos matices, es fresca y muy original", dijo Saldaña sobre el creador de la serie. "Quién mejor que una persona que es parte de esa comunidad para contar esta historia de un modo auténtico, desde un punto de vista interno que es más íntimo", añadió la actriz.

Saldaña también rescata el mensaje que esta animación entrega a través de su protagonista. "Me parece que es como un bonus añadido a la historia universal de crecimiento de una joven que sabe quién es pero que está limitada por estas cadenas de la tradición que la fuerzan a cumplir roles que ella no quiere", opina. "Maya, al ser una chica muy íntegra, desafía al viejo "establishment", sobre todo a los hombres, a que se den cuenta de que su cuerpo le pertenece a ella", agrega.

Y aunque alerta que hay aún un largo tramo por recorrer, en cuanto a la diversidad que se retrata en la pantalla, la actriz ve una luz de esperanza en la animación, que dice que "puede ser esa inspiración vital que nos permita visualizar lo inimaginable. Siento que la animación siempre ha ido un paso por delante de su tiempo y que es una forma de narración mucho más libre, por supuesto". "Mi deseo es que tras ver "Maya and the Three" en animación, un día todos podamos ver en el cine a una princesa y guerrera azteca en una película de acción real", se anima a soñar.