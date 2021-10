Ángeles Araya y su debut a cargo del nuevo matinal de Canal 13: "No pretendo ser un líder de opinión"

Unos 45 minutos más temprano calcula que tendrá que comenzar a levantarse Ángeles Araya una vez que se estrene "Tu día", el nuevo matinal de Canal 13 que relevará a "Bienvenidos", que llegará a su fin en algunos días más después de 10 años en pantalla.

El 31 de agosto pasado la periodista se despidió en pantalla de "Aquí somos todos", que quedó a cargo de Sergio Lagos y Angélica Castro, para asumir el desafío de liderar el nuevo programa que, en alguna fecha por definir de la primera quincena de noviembre, buscará hacerle mella a "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, actuales líderes en el horario.

¿Cómo te tomaste la propuesta del canal de liderar su nuevo matinal?

Me emocioné, quedé en shock. Nunca me imaginé, porque yo estaba súper bien en el "Aquí somos todos", era un proyecto precioso que todavía le faltaba crecer. Entonces que me propusieran esto fue un desafío. Pero la propuesta es muy bonita también y dije 'si puedo aportar desde mi vereda, démosle y démosle con todo'. Pero lo tomo con mucha, mucha humildad porque es un trabajo intenso, es mucha la gente que está trabajando detrás y es una apuesta.

¿Cómo ha sido construir dupla con Mirna?

Ha sido entretenido, porque Mirna es distinta, somos opuestas en muchas cosas, pero muy parecidas en otras también. Y Mirna está mostrando otra faceta que tiene en su día a día. Lo que pasa es que la habíamos visto en formatos más cuadrados, más de prensa y acá son cinco horas al aire en que uno pasa por todas las emociones y todos los estados de ánimo. Y yo digo que me saqué el Loto, es un privilegio trabajar con una mujer con tan destacada trayectoria profesional y además tan buena persona.

¿Qué piensas de esta apuesta del canal de poner a dos mujeres al frente del programa que es la punta de lanza de su programación?

A mí me encanta, porque es un desafío. Esta gran apuesta es un programa de actualidad pero no es un noticiario. Entonces que el canal se haya atrevido a hacer un programa distinto es un súper riesgo, pero también demuestra que hemos ido evolucionando. Todo evoluciona y la televisión no tiene que quedarse abajo de ese tren y qué rico que hayan apostado por dos mujeres.

¿"Bienvenidos" no pudo evolucionar?

No, yo creo que el "Bienvenidos" sí evolucionó. Todos los matinales han evolucionado y el "Bienvenidos" también, mucho. No es el programa que vimos a sus inicios. No es que el "Bienvenidos" no haya logrado un estilo en particular, todo lo contrario, es que el canal está apostando por hacer otro tipo de programa. Entonces no es mantener un nombre y decir 'ahora vamos a hacer esto', es hacer toda una apuesta diferente.

¿Crees que ya fue el formato matinal con horóscopo, cocina y farándula?

No, yo creo que hay para todos los gustos y la gracia está en que la gente se sienta identificada con lo que quiera ver y hay público para todo. Yo no le haría la cruz a ese tipo de matinales, si a la gente le gusta y quiere verlo, súper. Lo que pasa es que nosotros estamos apostando por otra cosa. Ojalá que fueran todos distintos.

Competencia matinal

Ángeles cuenta que ha tenido tiempo para observar a la competencia. El panorama no está fácil. "Contigo en la Mañana" se ha instalado en el primer lugar de sintonía, mientras que Canal 13 ha estado disputando el tercer lugar con TVN. El éxito del matinal de CHV marcado por el estilo de su conductor, Julio César Rodríguez, a quien la periodista conoce por su trabajo en la Radio Bío-Bío. Sin embargo, la futura animadora del matinal de Canal 13 no se achica y asegura que no se siente intimidada por el estilo deslenguado de su par del canal vecino.

¿Qué piensas de la competencia? Hoy el liderazgo lo tiene CHV, con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, que es una figura bien particular.

Somos opuestos, en ese sentido. Yo creo que tiene que haber para todos los gustos, obviamente uno mira su competencia. Y si él tiene un público que lo sigue, que le gusta su estilo, su ironía, que es como él destaca, fantástico, pero a mí no me asusta, tampoco me intimida, yo creo que hay para todos. Y Mega, que está segundo, es súper entretenido, es súper lúdico, tratan los temas con mucha alegría y eso es rico cuando uno se levanta en la mañana.

Hoy muchas figuras del periodismo dan su opinión o están al centro de la noticia ¿qué piensas de eso? ¿Te vamos a ver opinando?

Yo creo que no puedo perder mi línea, mi esencia en todos los programas que me ha tocado encabezar. No pretendo ser un líder de opinión. Distinto es que uno emita una opinión con una base, o porque es una cuestión de valores que uno defiende aquí y en la quebrada del ají. Pero cuando participé en el "Bienvenidos", en el "Aquí somos todos", en la radio y en los noticieros, siempre hice periodismo desde los datos. No pretendo ser otra cosa, para nada, soy yo.