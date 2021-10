Cinco películas de terror asiáticas en el streaming para temblar este Halloween

El fenómeno "El juego del calamar" y el Óscar de "Parasite" en 20202, pusieron los ojos del mundo cinematográfico en Corea del Sur. Pero el streaming esconde otras joyas del cine asiático, en particular de horror, que se convierten en un excelente panorama para este fin de semana de Halloween.

#Vivo

La trama de esta película de terror coreana de 2020, que está displible en Netflix, suena muy parecido a lo que el mundo ha vivido en el último año y medio: un joven debe permanecer encerrado en el complejo de departamentos en que vive para evitar contagiarse de un peligroso virus, aunque en este caso éste convierte a las personas en zombies. La epidemia se ha propagado por todo Seúl y Oh Joon-woo (Ah-In Yoo), el joven protagonista, se entera viendo las nocticias. Sólo contará con la ayuda de su vecina, que lo acompañará para cumplir con lo que le pidió su familia en un mensaje de texto: "Sobrevivir".

Estación zombie

Otro entretenido exponente del terror surcoreano es esta película de 2016, que también transcurre en un solo lugar: un tren. Una vez más un apocalisis zombie golpea Corea y pilla a su protagonista, Seok-woo (Gong Yoo), a bordo de un tren en el que viaja junto a su pequeña hija rumbo a la localidad sureña de Busan, donde vive su mamá. Pero para lograr llegar a su destino, primero debe sortear la plaga zombie que se propaga vagón tras vagón.

El ojo del miedo

En Amazon Prime Video está disponible esta película hongkonesa de 2010 que comienza cuando un grupo de jóvenes queda atrapado en Tailandia durante una revuelta civil. Eso los obliga a quedarse en un misterioso hotel donde empiezan a descubrir que hay fuerzas paranormales que controlan el lugar. Todo empeora cuando empiezan a desaparecer uno a uno. Se trata de una de las cuatro cintas de terror de los gemelos hongkones Oxide y Danny Pang. La primera de ellas "The Eye", tuvo un remake del mismo título protagonizado por Jessica Alba.

Sabrina

Esta película de2018 disponible en Netflix es conocida como la "Annabelle" de Indonesia, porque tiene en el centro a una muñeca poseída que aterroriza a una familia. "Sabrina" es un spin off de la saga "The Doll". La cinta empieza cuando una niña que no ha podido superar la muerte de su mamá, intenta contactarse con ella. Pero por error convoca a un demonio.

El teléfono

Otra perturbadora historia surcoreada presenta esta película que tiene como protagonista a una joven que vuelve a la casa del campo de su familia y que comienza a intercambiar llamadas telefónicas con una asesina en serie que vivió en ese mismo lugar 20 años antes. Con toques de suspenso y terror, el director Lee Chung-Huyn plantea un juego de líneas temporales.