Coté López vuelve a la televisión ahora en faceta de empresaria

Empresaria, escritora, psicóloga, modelo e influencer. Todas son etiquetas que le calzan a María José "Coté" López, quien utilizará todas sus herramientas para evaluar a los participantes de "Cita de negocios", el nuevo programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos que se estrenará este domingo después de "MasterChef Celebrity".

A sus 32 años López ya ha lanzado con gran éxito dos marcas: Clo, de maquillaje, y Be Active, de ropa deportiva, logros que comparte con sus casi dos millones de seguidores en Instagram. Credenciales que la llevaron a regresar a la televisión después de años alejada de ella para enfocarse en sus proyectos personales y en su familia junto al futbolista Luis Jiménez.

Regreso a la pantalla

Sobre su decisión de embarcarse en este y no en otros de los proyectos televisivos que le habían ofrecido antes, la psicóloga de profesión explica que "me invitaron a todos los programas que hay, pero en ninguno jamás me habían ofrecido la posibilidad de hacer cumplir el sueño a una persona. Entonces el formato me pareció muy noble".

En "Cita de Negocios" María José será una de los cuatro integrantes del jurado que evaluará a empresas que, con la ayuda de un influencer, competirán por un premio que les permitirá dar un salto en su negocio. "Lo lindo que tiene, es que independiente de si ganan o no, todas las empresas tendrán posibilidad de vitrina por lo que mucha gente se verá beneficiada y eso me encanta. Y me parece importante porque la gente puede aprender más de cómo funciona una empresa", comentó Coté.

Los otros famosos que serán parte del programa son el actor Carlos Díaz, la animadora Carolina de Moras y el chef francés Yann Yvin, quienes serán los influencers que ayudarán a las empresas en competencia.

"Mi rol siempre creo que será más involucrada en la persona, en su motivación", explicó López. "Ya me tocó evaluar algunos y como toda psicóloga tiendo mucho a empatizar con las personas que están compitiendo, yo trataré de ayudarlos jajajá", cerró.