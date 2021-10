Diana Bolocco por foto de su matrimonio: "Me dan ganas de llorar"

Diana Bolocco dio que hablar en sus redes sociales después de compartir una antigua postal de su matrimonio.

Según comentó en su cuenta de Instagram, fue una foto "que inmortalizó uno de los momentos más emocionantes que he vivido. No sólo porque me estaba casando con el hombre de mi vida, sino que porque iba flanqueada por mis dos niños. Mis niños adorados. Mis niños….. que hoy son adultos".

"Qué momento más maravilloso. Me acuerdo y me dan ganas de llorar. De emoción y de alegría", añadió.

En pocas horas recibió más de 50 mil "likes".