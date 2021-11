Nicki Nicole: "Mon Laferte es una de mis artistas favoritas"

Apenas siete shows en vivo tenía en el cuerpo Nicki Nicole cuando devino la pandemia, en marzo del año pasado. La nuevo fenómeno de la música urbana argentina recién sumaba sus primeros millones de reproducciones en YouTube cuando se vio obligada, como todo el mundo, a confinarse en su casa.

Y desde ese encierro comenzó a cosechar hit tras hit. Primero vino "Colocao" y luego "Mamichula", temas que la instalaron como la nueva revelación del trap argentino. Así, sin poder subirse a un escenario.

Ahora, millones y millones de reproducciones después, Nicole Cucco, verdadero nombre de la artista de 21 años, acaba de lanzar su segundo álbum, "Parte de mí". Un trabajo que debe su nombre a su tema más íntimo, y en el que suma colaboraciones con artistas como Raw Alejandro, Nathy Peluso, Becky G y Mon Laferte, con quienes trabajó a la distancia. Todo muy pandémico.

Desde Buenos Aires, Nicki Nicole confesó a este medio que el tiempo de encierro le sirvió y que siempre fue fan de Mon Laferte, con quien grabó la canción "Pensamos", pero que aún no conoce en persona.

Te ha tocado vivir el momento más importante de tu carrera en la pandemia ¿cómo ha sido?

Fue bastante raro, porque a mí cuando arrancó la pandemia, obviamente como a todos, se me pararon absolutamente todos los proyectos que tenía. Entonces dije "tengo que darle algo a la gente para que se distraiga en este momento". Ahí salieron "Colocao", también "Mamichula". Y bueno la pandemia me atrasó bastante, pero también me sirvió para pulirme un poco más como artista. Yo tenía recién siete shows que había hecho y me sirvió todo este tiempo para hoy en día estar mucho más pulida, con más práctica, ensayos de voz y ahora al anunciar la gira (por Argentina) me siento más tranquila.

¿Cómo se dio la colaboración con Mon Laferte?

Mon es una de mis artistas favoritas. Yo desde siempre la admiro y la escucho. Lo único malo es que nunca la pude ver en persona. Tenemos una relación a través de redes sociales súper buena. Yo empecé a hacer la canción hace unos años y sentía que ella tenía que estar. Pero no sé, cuando admiras mucho a alguien... como que tenía un poco miedo de que no le guste la canción o que ese no fuera el género que quisiera hacer. Pero mi equipo me convenció de mandársela, y cuando lo hice me dijo "obvio, quiero estar en la canción" y ahí me agarraron muchos nervios. Espero algún día poder tocar el tema en vivo y verla a ella, que cuando está en el escenario brilla muchísimo y es una artista increíble.

En el 2000

Con apenas 21 años y un par de años de carrera, Nicki Nicole ya cuenta con una nominación a los Latin Grammy 2021 en la categoría Mejor canción de rock por su colaboración con No Te Va Gustar, "Venganza", y hace unos días salió "Pa mis muchachas", el tema que la unió con Christina Aguilera Nathy Peluso y Becky G.

Y aunque anota su colaboración con Aguilera como un triunfo en su carrera, también se ríe de los comentarios que resaltan que Nicki tenía un año cuando salió "Genie in a Bottle", en 1999.

Tú eres muy joven, ¿cómo fue unir fuerzas con Christina Aguilera que se hizo famosa antes de que nacieras?

Yo tengo 21 años, nací en el 2000, y mi hermana más grande, que tiene casi 30, me dice lo mismo. Es muy loco cómo las generaciones se van sumando. La invitación vino a través de ella, de su equipo. Ella tenía la idea de unir a varias mujeres para hacer un tema bastante poderoso, plantadas cada una en su esencia. Cuando llegó la propuesta me emocioné muchísimo, dije "¿qué carajo voy a hacer en ese tema?". Tenía bastante ansiedad y un poquito de miedo, pero el tema salió increíble y sé que pronto nos vamos a cruzar con Christina y con Becky, que son las únicas que no conozco. Con Natti nos reconocemos y hablamos sobre "boluda, un temazo con Christina, es una locura". Es un orgullo súper piola para mí que además tengan en cuanto a esta generación tan joven, que aprendimos mucho de ella.

¿Quiénes son tus referentes musicales?

Yo escuchaba mucho a Amy Winehouse; si quería cantar como alguien, era como ella. Había algo en su naturalidad, su voz salía tan fácil en los shows en vivo, y además había algo en su esencia, en cómo era ella, que siempre me llamó la atención . Y yo para llegar a mi voz y mi identidad estuve mucho tiempo aprendiéndome sus canciones y cantando como ella, y así me di cuenta de que tenía mi identidad y no necesitaba estar imitando una voz.

¿Con qué otro artista chileno te gustaría colaborar?

A mí me gusta bastante Cami, nos conocemos, somos bastante cercanas. La distancia a veces se pone en el medio, pero su voz me encanta. Me encantaría hacer algo con ella, que nos podamos ver más para fluir en el estudio. Es una artista muy completa.