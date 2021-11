Begoña Basauri vuelve a las tablas y quiere hacer una teleserie: "Nada me hace más feliz que actuar"

08:25 La actriz estrena el viernes "Malas Madres", obra que ya presentó telemáticamente y que ahora llega a los escenarios de Mori Vitacura. Además ha llegado lejos en la competencia de "MasterChef Celebrity". "Siento que no tengo límites", dice sobre su carrera.

Aunque se hizo conocida en teleseries, en los últimos años Begoña Basauri había estado alejada de los personajes, mostrando otras facetas como panelista de matinal, viajando en un programa cultural o cocinando en "MasterChef Celebrity". Sin embargo, este viernes la actriz hará su regreso a su primer amor profesional, el teatro, con la obra "Malas Madres", que dirige Claudio Arredondo.

La obra gira en torno a cuatro mujeres interpretadas por Sigrid Alegría, María José Bello, Ana Luz Figueroa y la propia Basauri- quienes reflexionan en clave de humor en torno a la maternidad y cómo esa etapa en la vida cambia también sus relaciones de pareja.

Aunque "Malas Madres" se estrenó el año pasado en formato virtual, Basauri cuenta que el proceso de llevarla a las tablas ha sido desafiante. "Es extraño luego de que uno hizo una obra entera del tronco para arriba moverla entera, hay mucho cambio", explica. "No es una obra exclusiva para mujeres. De hecho el año pasado gente me decía 'vimos esta función porque nuestro terapeuta de parejas nos mandó a verla', porque si bien está narrada por cuatro mujeres, es sobre la maternidad y la paternidad y cómo eso cambia las relaciones de pareja", añade.

La gente se había acostumbrado a verte como tú misma ¿cómo ha sido retomar el teatro?

Creo que tiene que ver con algo que siempre dicen los actores, que este es el primer amor y es un poco como andar en bicicleta. Es algo que es un lugar súper conocido, un lugar súper amable para mí. El escenario es un lugar en el que soy súper feliz y cuando estoy ahí pienso que no quisiera estar en ninguna otra parte más que ahí.

¿Te gustaría que te ofrecieran más proyectos de actriz?

Obvio, feliz, tengo demasiadas ganas. Después de Colombia, de "MasterChef", volví con muchísimas ganas de hacer teatro, teleseries, me bajó como 'ya no aguanto más, quiero hacer una teleserie', me encanta.

¿Qué te guía al momento de elegir proyectos?

Primero, nada en el mundo me hace más feliz que actuar. Y los otros proyectos los tomo en la medida que siento que es un espacio en que me siento segura, que siento que va a aportar a quien lo ve; y tercero, es súper importante trabajar con equipos en los que haya muy buena onda.

Begoña ha superado ya siete eliminaciones de "MasterChef Celebrity", programa que fue a grabar a Colombia y que la tiene mostrando una nueva faceta. "He visto el programa entero y lo gozo y me pongo histérica de nuevo y vuelvo a sufrir y lo paso increíble viéndolo", comenta sobre esa experiencia. Y aunque dice que aprendió un montón junto a sus compañeros famosos, reconoce que "en esta casa hay una sensación de estafa enorme, porque sólo he cocinado cuando hemos tenido invitados".