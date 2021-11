Precuela de "Los Soprano" llega con el hijo de Gandolfini como Tony

08:38 La película "The Many Saints of Newark" se estrena en Chile este viernes en HBO Max. Michael Gandolfini da vida a una versión adolescente del mafioso que encarnó su papá.

Quienes vieron "Los Soprano" saben que no hay otro actor que hubiera podido llevar mejor a la pantalla al mafioso Tony Soprano que James Gandolfini. Pero será el hijo del fallecido actor, Michael, quien los hará dudar con su versión adolescente del capo de Nueva Jersey en "The Many Saints of Newark" (los muchos santos de Newark), la película que tiene su origen en la aplaudida serie, que se estrenará este viernes a través de HBO Max.

La cinta, que llega 22 años después del debut de la serie creada por David Chase para HBO, transcurre entre la década del 60 y el 70 y sigue los altibajos de la familia criminal DiMeo. De ahí que "The Many Saints of Newark" funcione como precuela de "Los Soprano", retratando a un adolescente Tony, encarnado por Michael Gandolfini, quien sacó aplausos de la crítica por haber heredado el talento de su papá, quien murió en 2013 a los 51 años.

Una suerte de homenaje de un hijo que tenía apenas 14 años cuando murió su papá, pero que conoció de cerca el culto en torno a la aplaudida serie sobre la mafia ítaloamericana de Nueva Jersey.

Los inicios del capo

La película muestra a Tony mucho antes de convertirse en el líder de la mafia, creciendo en un violento entorno y transitando entre continuar el camino que le marcaron su padre y su tío, o abrirse uno nuevo.

La precuela de "Los Soprano" fue escrita por el propio creador de la serie, David Chase, y dirigida por Alan Taylor ("Terminator Génesis").

Además de Michael Gandolfini, "The Many Saints of Newark" tiene en su elenco a Vera Farmiga ("El Conjuro") como Livia Soprano, la mamá de Tony; a Corey Stoll ("House of Cards") como Junior Soprano y a Ray Liotta ("Goodfellas") como los gemelos "Hollywood Dick" y Salvatore "Sally" Moltisanti.

La película también marcará el regreso de Michael Imperioli como Christopher Moltisanti, sobrino y protegido de Tony Soprano clave en la serie de culto que con sus seis temporadas aún sigue sumando adeptos.