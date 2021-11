Javiera Contador: “La tele, si bien me entretiene mucho y es una pega que disfruto, no es mi centro”

Aunque por estos días oficia de animadora en “Pecados Digitales” y de jurado en “The Covers”, ambos de Mega, Javiera Contador asegura que la TV no es su “centro”. Ese lugar, para la actriz y comediante, lo tiene sobre el escenario, que está ansiosa por retomar el próximo 20 de noviembre con el primer espectáculo grande de humor que hará junto a Felipe Avello en el Movistar Arena.

Aunque a lo largo del año y medio de pandemia en confinamiento hizo espectáculos en formato virtual, y ha sumado algunos shows más pequeños en vivo, Contador confiesa que está “nerviosa” previo a este regreso a la presencialidad con un aforo más grande. “Me encanta la posibilidad de estar con un poquito más de gente y que la gente se ría y hacer esa catarsis colectiva de uno y del público”, explica.

¿De qué va este nuevo show?

Son postales que nos dejó la pandemia, formas de relacionarse con el mundo que uno agarró y me río un poco de eso a través de mi experiencia. El paso por las teleclases de mis niños, que fue un poco traumático para mí. Las compras, el mundo que yo llamo la televida, la telegimnasia, el teletrabajo, la telerreunión, el telecumpleaños, que uno hace lo que tele puede con eso, y juego con eso. Es un desahogo básicamente.

Debe ser un alivio volver a escuchar risas de verdad.

Sí, o sea está súper bueno que uno igual haya podido hacer una pega distinta y haber conocido esas plataformas porque te permiten estar conectada con gente de Arica a Punta Arenas y Suecia, pero uno no tiene idea si los chistes funcionan o no, uno tiene que dar por hecho que sí. Pero el vivo te da otras cosas, porque suceden cosas, los shows de stand up siento que están dados por el público, el público es parte de la rutina. Y eso obviamente siento que enriquece mucho el trabajo.

Rostro de tv

En la última versión del Festival de Viña que se hizo, la de 2020, Javiera Contador sorprendió al público, que hasta entonces la conocía como actriz y animadora, con su talento para el stand up comedy. Entonces, bromeaba con una supuesta fama pasada. “Yo era muy famosa”, decía entonces sacando risas. Sin embargo, por estos días le toca estar de nuevo del lado de las luces en “Pecados Digitales”, que la tiene compartiendo pantalla con Yerko Puchento, y en “The Covers”, que llega a su final y se confirmó una segunda temporada.

¿Cómo te has sentido nuevamente en televisión?

Es una pega que a mí me gusta hacer, pero sí siento que yo vengo de otro lugar. A mí Mega no me contrata como un rostro estable. La tele si bien me entretiene mucho y es una pega entretenida, no es mi centro, mi centro es mi trabajo, lo que hago en los shows y eso. Este programa se va a acabar, porque se acaban los programas, y yo voy a seguir en lo mío. Fueron oportunidades puntuales que se dieron y me pareció súper interesante tomarlas.