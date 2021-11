Participantes de "MasterChef Celebrity" anticipan la recta final: "Lo más difícil está por venir"

La competencia de famosos en la cocina "MasterChef Celebrity" ya entra a su recta final. Con los diez mejores ya escogidos, el espacio de Canal 13 sumará esta semana un día de transmisión, los miércoles, lo que acelera el camino hacia la definición del mejor cocinero.

Para el chef Yann Yvin, que ya suma varios "MasterChef" en el cuerpo, en esta etapa de la competencia "se nota una transformación a nivel del carácter de la cocina, lo que es muy bonito". "En cada uno de los últimos diez participantes hay algo particular, que llegaron seguramente con la sensación de que cocinar era algo bastante lúdico, fácil, y ahora a partir de este momento se dieron cuenta todo lo que la cocina le aporta a cada uno", añade.

De los top ten destaca a Pollo Castillo: "Me sorprendió. Llegó al programa un poco como un payaso, y él mismo lo ha reconocido, y poco a poco me dio mucho gusto porque cayó en el mundo de la cocina".

Suma halagos para Tutú Vidaurre, que dice "siempre logró buenos emplatados, se cayó algunas veces con los sabores y ya logró juntar los dos para hacer un match eficiente en cada una de las pruebas". "La Begoña está un poco en el mismo camino que la Tutú, tiene un lado femenino que se nota en los platos y mejoró tener un poco más de presencia en el plato", completa. Y cierra su selección con Gastón Bernardou, de quien destaca que "desarrolló un poco su lado femenino y en los últimos capítulos se nota que hizo grandes progresos a nivel de emplatado".

El cocinero francés revela que algo que realmente lo sorprendió de esta versión del programa, es que "estos famosos estudiaron como yo nunca había visto en un MasterChef".

El tramo más difícil

Los argentinos Yamila Reyna y Gastón Bernardou son dos de los participantes que lograron instalarse entre los diez mejores. Y ambos coinciden en que nunca se imaginaron llegando tan lejos.

"Yo vine a la competencia esperando no irme primero, era mi única preocupación", confiesa el integrante de Los Auténticos Decadentes. Por su parte, la actriz y comediante confiesa que sólo llevó a Colombia, donde se grabó el programa, ropa para dos semanas. "Cuando empezaron a avanzar los capítulos dije 'no, esto no es para mí, me voy a los 15 días'". "Sinceramente tenía ganas pero no me imaginaba para nada estar en el top ten", agrega.

¿La situación se pone más competitiva en la recta final?

Gastón Bernardou: Siempre se dice que después del top ten es cuando empieza la verdadera competencia y se empiezan a afilar los cuchillos, se empiezan a ver más roces y todos empiezan a querer ganar, pero en el caso del grupo nuestro que se armó, siempre fue con armas buenas, siempre queriendo ganar, pero nunca dejando de dar una mano al que lo necesita. Sí se redobla el estudio, el esfuerzo.

Y.R: La recta final yo siento que claramente comienza a ser más competitiva porque comienza a haber más cocina y porque somos menos, y empiezan a aplicarse las exigencias. Pero si me preguntas si se pone más difícil o más competitivo, creo que desde el día uno "MasterChef" fue muy competitivo. No hay un programa que yo te pueda decir que fue fácil, no. Desde el día uno hasta el final es muy competitivo.

¿Qué ha sido lo más difícil de estar en "MasterChef Celebrity"?

G.B: Estar tranquilo, no ponerse nervioso, darse cuenta que es un juego. Uno muchas veces está compitiendo con uno mismo, con sus propios nervios y su ansiedad.

Y.R: Trabajar la frustración, porque estoy acostumbrada en mi trabajo a hacer las cosas bien y que me vaya bien, entonces trabajé mucho la frustración de que estudiaba mucho y a veces las cosas no funcionaban y me costaba manejarlo. Fue bacán porque aprendí mucho de eso. Pero lejos lo más difícil no te lo puedo decir porque aún no sale al aire, pero está por venir.

Si llegaras a la final ¿contra quiénes te gustaría medirte?

G.B: Me gustaría llegar a la final con Begoña (Basauri) y Felipe (Ríos), porque son los mejores, sería una final justa. Que yo esté ahí no sé si es lo más justo, pero sería una final justa para mí, ja, ja, ja.

Y.R: Qué bonito soñar la final. Si llegara a la final me gustaría con la Pepi (Velasco) y con Bego.