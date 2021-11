Tamara Acosta y serie basada en casos del Sename: "Aparte de ser un thriller, es un llamado de atención a la sociedad"

09:30 La actriz protagoniza junto a Paulina Urrutia y Amparo Noguera "No nos quieren ver", drama que se estrenó en Mega y que hoy debuta en todo Latinoamérica por HBO Max.

Las falencias del sistema estatal de protección de menores están al centro de "Nos nos quieren ver", el drama con tintes de thriller que anoche debutaba en Mega y que hoy lo hará en todo Latinoamérica a través de HBO Max. Se trata de una historia que, aunque está inspirada en la situación de los niños y adolescentes del Sename en Chile, se vuelve universal en esta serie protagonizada por Tamara Acosta.

En la ficción la actriz es Paola Gómez, una abogada a cargo de Catalina (Sasar Becker), una niña vulnerada en sus derechos que muere en extrañas circunstancias en un hogar de menores a cargo del Estado. En paralelo, Paola está en camino a convertirse en mamá a través de un proceso de adopción. "Ahí viene todo un conflicto súper íntimo que se mezcla con la muerte de esta niña bajo su responsabilidad", comenta Acosta.

Creada y dirigida por Guillermo Helo ("Niñas Araña") y Juan-Oliver, "No nos quieren ver" tiene en su elenco a Paulina Urrutia, como la jueza de Familia Fernanda Salazar y a Amparo Noguera, a cargo de la fundación que maneja el hogar donde muere Catalina.

¿Cómo fue enfrentarte como mamá a esta historia?

Para mí es súper importante haber hecho esta serie y estoy súper orgullosa y agradecida de haber tenido la oportunidad, porque creo que es un tema que no nos puede dejar indiferentes, a nadie. Los niños y los adolescentes son el pilar fundamental de una sociedad y no podemos permitir tenerlos en esas condiciones. Entonces esta serie, aparte de ser un thriller con el que uno se va a entretener, es también un llamado de atención a la sociedad en su totalidad, de decir, 'no podemos quedarnos ajenos a esta realidad'.

Y es un thriller tiene un elenco liderado por mujeres, algo que es tendencia en la industria...

Creo que están súper orgánicamente puestos ahí los personajes. Además el mundo de la protección de menores está más liderado por mujeres, entonces hay aspectos de la sociedad que están más liderados por mujeres y aparecen personaje interesantes y potentes de poner ahí. Y esto coincide con que hoy en día las temáticas femeninas están siendo más puestas en pantalla, pero más bien tiene que ver con el espíritu de la época, que las mujeres estamos liderando más aspectos.