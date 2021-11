Revista People: Paul Rudd fue elegido como el "hombre más sexy del 2021"

09:49 Rudd sostuvo que "tengo la conciencia suficiente como para saber que cuando la gente se entere de que me han nombrado esto, dirán: '¿Qué?'".

Según la revista People el actor de 52 años Paul Rudd se convirtió en el "hombre vivo más sexy de 2021".

El intérprete de 52 años fue elegido por la publicación debido a "humildad junto con esos hermosos ojos verdes y una sonrisa fácil".

"Esa es exactamente la razón por la que el público se ha enamorado de Rudd a lo largo de los años", añade el artículo.

El actor que encarna a "Ant-Man" de Marvel asistió al programa "The Late Show de Steven Colbert" y se refirió a su nominación.

Rudd sostuvo que "tengo la conciencia suficiente como para saber que cuando la gente se entere de que me han nombrado esto, dirán: '¿Qué?'" y agregó que "esto no es falsa humildad. Hay mucha gente que debería tener este título antes que yo".

"Voy a disfrutar de este título. Quiero decir que voy a aprovecharme mucho. Voy a apropiarme de esto. No voy a tratar de ser como 'Oh, soy tan modesto'. De hecho, estoy haciendo tarjetas de visita con mi nuevo título. Pero todos mis amigos me destruirán y espero que lo hagan. Y por eso son mis amigos", bromeó.