Faloon Larraguibel se refirió a supuesta conversación entre Jean Paul Pineda y usuaria de tiktok

Faloon Larraguibel respondió sin filtro a una supuesta conversación que sostuvo una usuaria de tiktok con su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

La usuaria, bajo el nombre @valu.balu publicó una interacción, donde el deportista habría asegurado en un chat de Instagram: "Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte”. Acto seguido, la joven replicó: "Respeta a tu esposa klo, tení’ la media mina”.

Los pantallazos según mostró la tiktoker, se los envió a la misma modelo, con el mensaje: "Vales más que eso bonita”. Sin embargo, aseguró que Faloon la bloqueó.

Tal fue el revuelo que causó la supuesta conversación, que la misma panelista de Zona de Estrellas hizo referencia en sus redes sociales.

“¿En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones”.

“Para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años”.

“Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático”, añadió.

“Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches”, cerró.