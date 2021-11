Denisse Malebrán y la colaboración de Saiko con Aleks Syntek: "Él es como un Elton John mexicano"

Sucedió en los últimos meses de la década de los 90. Por ese entonces Saiko era una nueva banda que acababa de estrenar su disco debut y en su agenda de actividades promocionales coincidían en Santiago con el mexicano Aleks Syntek, quien tras una década de carrera llegaba a Chile a mostrar un nuevo trabajo de estudio.

"Nosotros estábamos empezando, pero Luciano (Rojas) y Coti (Aboitiz) conocían a Aleks desde los tiempos en que iban a México cuando estaban en La Ley", recuerda ahora Denisse Malebrán sobre el vínculo entre Syntek y sus compañeros de grupo. "Por eso compartimos harto y se creó una amistad que se ha mantenido por estos 22 años".

Según la cantante, con el vínculo nació un interés mutuo por colaborar que tardó más de dos décadas en concretarse: recién hace unos días, Saiko y Aleks Syntek estrenaron 'Música de Fondo', un nuevo sencillo y la primera canción en conjunto de ambos proyectos.

El single, compuesto y producido por el mexicano, es una pieza de pop electrónico que además representa una nueva dirección en la carrera de la banda chilena.

"Es un primer paso para empezar a hacer cosas en México, así que estamos súper contentos de que haya sido con alguien con quien tenemos una relación de antes", apunta Malebrán.

Es el reajuste de un plan que, según cuenta la vocalista, quedó truncado justo en los días en que la pandemia llegó a Chile.

"Hace tiempo tenemos la idea de hacer cosas allá. De hecho, el covid nos arruinó una visita que teníamos ya con fecha y hora para varios festivales en México. Íbamos a hacer la gira con Mauricio Clavería (ex La Ley) en batería, pero nos quedamos con las ganas", dice la cantante.

¿Y piensan retomar esa gira?

Nos encantaría, pero en realidad también hay que ir viendo cómo se da ahora. La idea es ir pronto a México. Teníamos pensado ir ahora en noviembre, pero no se dio, así que yo creo que lo vamos a dejar para marzo del próximo año.

En ese sentido, ¿qué representa esta colaboración con Aleks Syntek?

Es muy importante. Es que bueno, Aleks para la gente de mi generación es un artista muy muy famoso. A las generaciones más chicas quizás hay que explicarles que él es una figura importantísima dentro del pop rock mexicano; es como el Elton John mexicano. Es un tipo genial, talentoso, que ha compuesto canciones que son verdaderos himnos no solamente en México, sino que también en países como España con colaboraciones como la Ana Torroja. Tiene un nivel de hitazos impresionante, así que nosotros felices de poder colaborar y trabajar con él.

Estar bien

Además de su nueva canción junto a Aleks Syntek y su salto a México, por estos días Saiko prepara otro proyecto: su regreso a los grandes conciertos tras dos años de pausa.

Pausa entre comillas, apunta Malebrán, porque en los últimos meses la banda ha vuelto a tocar aunque en recintos con aforos acotados.

"Volvimos a tocar en agosto, hicimos algunas cositas pero que igual eran con capacidad reducida, teníamos que hacer varias funciones para poder completar nuestro público. Así que teníamos pendiente hacer algo más grande", explica la cantante.

Entonces la banda pensó en el Teatro Coliseo, recinto ubicado en Nataniel Cox en el que el grupo ya había tocado el 2019 y al que volverán junto a Coti Aboitiz el jueves 16 de diciembre (PuntoTicket).

Todo, en un evento de grandes éxitos bautizado "Volveremos a Estar Bien", frase contenida en 'Happy Hour', una de las primeras canciones de la banda, y que según Malebrán guarda relación con su mirada expectante del futuro.

"Todo esto fue muy duro pero ahora lo veo con una especie de sentimiento optimista y positivo, por eso decidimos ponerle así. No decimos que el mundo va a volver a ser el de antes, pero yo sé que vamos a volver a gozar y disfrutar cosas que nos hacen tan felices como estar en un concierto", explica la cantante, que junto a Saiko estará recorriendo regiones durante noviembre y diciembre.

Aparte de todo esto, ¿qué otros planes tienen? ¿Piensan en un nuevo disco?

Después de "Lengua Muerta" hemos editado tres singles nuevos. No quisimos sacar un disco porque entendimos que cambió la forma de hacer música hoy en día y la gente puede estar años sacando singles. Claro que está el interés de sacar un disco pero justamente con la pandemia hemos aprendido a no apurarnos, a darle el tiempo a las cosas para que pasen cuando tengan que pasar. Nuestro plan es sacar un disco pero no tenemos una fecha concreta. Tenemos otras canciones y hemos estado trabajando telemáticamente durante este año en canciones nuevas, pero todavía no tenemos fecha. Pero sí va a haber un próximo disco.