IGNA cuenta cómo fue que terminó en las pantallas de Times Square

La foto que Sergio Ramírez publicó en su cuenta de Instagram (@akaigna) muestra el momento exacto en el que sucedió todo: en la instantánea que ya acumula cerca de 5 mil likes, el joven de 21 años posa en Times Square, mientras atrás se ve una de las clásicas pantallas gigantes del paraje neoyorkino con su imagen.

"Todavía no me la creo, todavía estoy asimilando la situación. Te juro que me lo imaginé mil veces, pero es distinto cuando pasa de verdad. Estaba súper emocionado, no sabía qué hacer en mi segundo de fama", recuerda ahora el cantante conocido como IGNA, al teléfono desde su hotel en Nueva York.

Todo ocurrió el 8 de noviembre y fue, según explica el oriundo de Lautaro, parte de una campaña de Spotify: la imagen del chileno destacó dentro de los nombres incluidos en "Radar al Sur", una playlist curada por el gigante del streaming que propone nuevos artistas de México y Sudamérica.

Claro que llegar hasta ahí, apunta IGNA, no fue una tarea sencilla, sobre todo considerando que a diferencia de la mayoría de los nombres con los que comparte en la lista, no cuenta con el apoyo de un sello discográfico.

"Tuvimos que sacar un álbum y muchos videos para llegar a oídos de Spotify. Les gustó una canción y tuvieron una reunión con mi distribuidora que es Tierra del Fuego. Hicimos un acercamiento, yo les mostré mi proyecto y les conté lo que tenía", relata el cantante. "Yo tenía mucha música guardada, se la mostré y les dije que tenía un proyecto a largo plazo, les conté todo lo que tenía en mente, lo que quería hacer y confiaron en mi proyecto, porque soy de los artistas más desconocidos, más pequeños que salió "artista radar"".

Fue así como IGNA llegó a ser durante una semana la portada de la playlist, que además incluyó canciones de su repertorio como 'Matarnos' y 'Buen rato', ambas muestras de una propuesta urbana que Ramírez trabajó de la mano del productor Lexter (22), y que según define el propio artista mezcla reggaetón, lo-fi y música ambiental.

"Creo que lo que nos diferencia es que estamos buscando una forma de hacer reggaetón, una estética, probar texturas nuevas. Yo creo que por ahí va nuestro concepto", explica.

¿Qué significa para un artista como tú formar parte de una campaña como esta?

Después de que pasó lo de "artista radar" sentí que mi carrera se impulsó mucho, porque crecieron los números pero también por cómo me ven otros artistas, cómo me ve la gente, cómo me ve la industria también, cómo me ven los sellos. Cambia todo cuando alguien tan grande como Spotify de una u otra forma te valida, te dice que en algún momento vas a ser un artista grande.

Ahora tu disco debut acumula más de 3 millones de reproducciones. Pero, ¿cuándo empezaste en la música?

El 2018 lancé mi primera canción a la mala en Spotify. Se llamaba 'Conóceme' y gracias al universo empezó a crecer, llegó a medio millón de streamings en ese tiempo. Desde ese momento me puse a tocar puertas, pero no pasó nada, así que mi hermano comenzó a trabajar como de manager. En esos dos años hice mi álbum "Fe", que el primer sencillo del álbum, 'Quiero', salió a principios del 2020, seis días antes de la pandemia. Así empecé. Después fueron saliendo los singles del álbum hasta llegar a ahora, que estamos en algo totalmente diferente.

¿Quiénes dirías que son tus principales referentes?

Hay artistas que me gustan mucho, como Giveon. Me encanta su estética, su voz, la música que hace. De los reggaetoneros me gusta mucho Feid. Siento que hizo lo que nosotros estamos intentando hacer, que es mezclar el reggaetón con sonidos de otros géneros, mucho más pop o lo-fi, siento que ha generado muy bien esa estética. Me gusta mucho Drake, me gusta mucho la estética que tiene C. Tangana. Yo creo que por ahí va lo que en un punto yo quiero llegar a ser, quiero llegar a eso.

¿Y cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué se viene en la carrera de Igna?

Tenemos un álbum ya preparado. Estamos buscándole fecha para sacarlo, si es que seguimos independiente. Quizás firmamos con algún sello, estamos en conversaciones con varios. Así que eso es lo que viene, un álbum. Estuvimos en Miami igual hace unos días y la vibra me hizo escribir letras y hacer música, así que quién sabe, quizás venga un EP acá desde los Estados Unidos. Y apenas vuelva a Chile vamos a empezar a hacer shows y eventos. Yo soy un artista que salió con la pandemia, así que no me he presentado en vivo. Pero es probable que sin pandemia hoy no estaría acá, así que no me puedo quejar.