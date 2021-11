Claudio Narea y dichos de Jorge González: "Jamás me reconocerá"

Hay cosas que no cambian: cada vez que Jorge González habla públicamente, genera revuelo. Esta vez fue por contradecir a su excompañero de Los Prisioneros, Claudio Narea.

El exvocalista de la emblemática banda estuvo la noche del lunes en "Mentiras Verdaderas", de La Red, donde negó haber hecho las paces con Narea, como él mismo había dicho recientemente.

"En realidad no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho las paces", respondió González al ser consultado por Eduardo Fuentes respecto a los dichos del guitarrista, quien aseguró en octubre pasado a La Tercera que había existido una "reconciliación"entre ellos.

"Con Jorge hemos hecho las paces. Esto es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo", dijo Narea entonces.

Sin embargo, esto fue negado por Jorge González. "A estas alturas del partido, no veo para qué hablar con él, ya fue. Uno se junta con los compañeros del colegio pero después no", comentó el exlíder de Los Prisioneros, quien cerró el tema diciendo sobre sus excompañeros: "Los recuerdo con cariño, pero no los echo de menos".

Ante estas declaraciones, el aludido utilizó sus redes sociales para contradecir a González, a quien acusó de no haber dicho la verdad.

"Jorge miente. Pero no es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien. Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también", escribió Narea en Twitter.

"En todo caso, me dijo que jamás (me) reconocerá públicamente", añadió.

Apoyo a Artés

En la misma entrevista en "Mentiras Verdaderas", Jorge González abordó la política nacional y dio su apoyo a Eduardo Artés, que dijo que "es el único representante de la izquierda".