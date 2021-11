Natti Natasha y su docuserie: "Verán que una mujer que parece perfecta pasa por cosas normales"

El largo camino hacia el éxito, desde su natal República Dominicana hasta la cima de los rankings, es el recorrido que hace "Everybody Loves Natti", la docuserie sobre Natti Natasha (34) que se estrena este viernes 19 de noviembre en Amazon Prime Video.

La de Natti Natasha es una historia de esfuerzo. Conocida por hits como "Criminal", con Ozuna, o "Sin Pijama", con Becky G, la reguetonera comenzó su carrera siendo muy joven en su natal Santiago de los Caballeros, República Dominicana, pero en 2010 decidió dejar su país para probar suerte en Estados Unidos, donde para perseguir su sueño trabajó indocumentada.

Y aunque en 2011 logró su primer hit, "Dutty Love" con Don Omar, fue recién en 2017 que su colaboración con Ozuna la puso en lo alto del género urbano, que hasta entonces era fuertemente dominado por hombres.

Todo ese camino queda plasmado en la docuserie de seis capítulos, que además sigue a Natalia Alexandra Gutiérrez Batista -verdadero nombre de Natti Natasha- a lo largo de la producción de su segundo álbum, "Nattividad", y de su primer embarazo, fruto de su relación con su mánager Raphy Pina.

¿Por qué quisiste hacer esta serie?

Porque nunca lo había hecho y porque no había un mejor momento para hacerlo. Pasé por obstáculos, por fin tuve la bendición de convertirme en mamá, donde embarazada, un momento delicado para una mujer, trabajé más que en cualquier otro momento en mi vida, pero lo hice con energía, lo hice feliz. Y siento que aparte de un mensaje positivo que le quiero dar a la gente, era un momento también para que los fanáticos conocieran más a Natti Natasha, se sintieran parte de mi familia, porque lo son. Siento que "Everybody loves Natti" tiene eso, tiene un momento mucho más privado de mí, y no me arrepiento de haberlo hecho porque sé que el mundo se va a conectar conmigo y va a entender muchísimo más.

¿Qué impresión te dio ver el material terminado?

Me puse nerviosa, no lo voy a negar, porque nunca había sido pública, porque obviamente quería enfocarme en Natti Natasha, en que vieran a una mujer emprendedora logrando sus sueños profesionalmente. Pero ahora yo me veía logrando ambos sueños, el de tener una familia y el de tener éxito con este álbum, Nattividad. Siento que quedó plasmado lo que yo quería, que vieran que una mujer que parece perfecta pues sí pasa por cosas normales como cualquier otra. Y siento que eso es muy importante, enseñarle al mundo lo real.

¿Cómo era la industria musical cuando empezaste y cómo es la que hay hoy?

Cuando yo entré al mundo de la música la industria era muy sesgada, no había una oportunidad para las mujeres, nos decían que no íbamos a vender. Y tuve que trabajar muchísimo y demostrar mucho, tuve que irme de la República Dominicana, pasar por todas estas cosas para poco a poco...no creían en las mujeres, en lo absoluto y tuve que demostrar muchísimo, tuve que aprender. Si estoy donde estoy el día de hoy es por mis experiencias, por trabajar mucho. Hoy hay muchas más oportunidades para las mujeres, y me siento muy bien de formar parte de ese logro, de ese camino trazado que todas las chicas que están hoy pues tengan esa oportunidad y voy a seguir trabajando porque siento que me faltan muchas cosas por lograr. Y el día que me muera quiero decir 'traté, probé todo lo que quería'.