FMK, figura de la música urbana argentina y sus referentes: "Escucho salsa casi todos los días"

La apertura tras el peak de la pandemia del año pasado, le permitió al trapero argentino FMK anotar su primera colaboración internacional. El músico acaba de lanzar un remix de su éxito con Tiago PZK "Prender la Cámara" junto al dúo Mau y Ricky.

Desde Buenos Aires, quien es uno de los referentes del género urbano argentino contó que fueron los venezolanos quienes comenzaron a comentarle lo mucho que les había gustado la versión original del tema y que así fue que se les ocurrió grabar un remix, que lanzaron junto a un videoclip los cuatro juntos.

"Para mí que la rompieron, a mí me gusta muchísimo más el remix que la original, más allá de que la original sea especial para mi y tenga lo suyo, siento que en el remix con Tiaguito mostramos versos nuevos y está mucho más fresco. Y también Mau y Ricki le agregaron de lo suyo, que está increíble", comentó el músico.

Auge urbano

Nacido en Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires, Enzo Sauthier -verdadero nombre de FMK- cuenta que empezó en la música gracias a la poesía, que comenzó a escribir cuando tenía nueve años. Desde entonces, recuerda, movido por su gusto por los cuentos y por los referentes musicales que conoció gracias a su mamá, se fue acercando a la música.

"Un referente muy grande, que lo sigo escuchando hoy en día y me marcó mucho, es Marc Anthony. Me encanta su música, escucho salsa casi todos los días", dice. "Después Il Divo, escuchaba bastante de chico, las baladas, pila de música que me ponía mi vieja, Leo Mattioli, que es un artista de acá, Chayanne", agrega.

Luego vino el rap, el freestyle y finalmente el trap, género que por estos días vive un auge en Argentina con un sinfín de artistas emergentes entre los que FMK ha logrado posicionarse como uno de los más populares, con más de 3.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 70 millones de reproducciones en YouTube.

¿Cómo ves el auge del género urbano? Antes era el rock argentino el que cruzaba la cordillera y hoy son el trap y el regueton...

Sí, tengo entendido que hubo una época en que el rock argentino fue furor a nivel mundial y hoy está pasando lo mismo con el trap, con el regueton, con el género urbano, que otra vez en la Argentina se está dando que un género se está haciendo altamente reconocido y la verdad es que es increíble. Es un proceso que recién arranca, somos pibes y recién estamos aprendiendo y están pasando muchas cosas que a veces te superan, que grandes artistas que uno escuchaba desde chico, que te formaron para ser quizás el artista que sos hoy te estén mirando, te estén poniendo el ojo... es increíble lo que está pasando con Argentina.

Acá muchos jóvenes hoy ven la música como una oportunidad para salir adelante y hacer carrera, ¿pasa lo mismo allá?

Sí, por suerte sí. A mí me pasó algo parecido, a mis amigos, de que no éramos una familia con tantos recursos. Yo no sé si hubiese tenido la oportunidad de venir acá a Buenos Aires o viajar a otro lugar para estudiar la carrera quería porque la economía de mi familia no daba para eso. Y decidí dejar la escuela y dedicarme 100% a la música y por suerte hoy estoy viviendo de eso, pero cualquier cosa creo yo, más allá de la música, el fútbol, cualquier cosa que alguien desee y esté convencido de eso y le ponga disciplina tiene la oportunidad de llegar. Obvio que no es para todos, pero hay veces que la suerte y el trabajo se mezclan y se le da a la gente.

¿Tienes planes de hacer colaboraciones con artistas chilenos?

La verdad no he hablado con ninguno. Me gusta mucho lo que hace Paloma Mami, Dref, AK4:20, Rich Boy, siento que hay un talento muy grande en Chile. De chico escuchaba muchísimo rap chileno, y nada, no hemos hablado pero puede surgir de un día para el otro.

¿Qué planes tienes?¿qué te gustaría alcanzar?

Seguir componiendo, seguir haciendo música, poder conocer países. Tengo ganas de conocer Chile, tengo amigos chilenos que me dicen 'tenés que conocer huevón', y conocer varios países, viajar a los lugares que más pueda. Y después el objetivo es estar contento, estar tranquilo, que la familia esté bien.