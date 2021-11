Iván Núñez y su llegada a Universo: "La cercanía de la radio no te la da ningún otro medio"

Aunque es conocido por su rol como conductor televisivo, en los casi 30 años de carrera que lleva el periodista Iván Núñez, dice que se las ha arreglado para mantenerse en la radio. El conductor del noticiario central de TVN se incorporó la semana pasada a la radio Universo para conducir el espacio matinal de esa estación, "Universo al Día", junto a Octavia Rivas.

"Llevaba casi un año sin radio entonces ya lo estaba echando de menos", contó el periodista de 51 años, que destacó que "con la Octavia Rivas, que es mi compañera, hemos trabajado en TVN, en espacios políticos; y además desde el punto de vista musical es una radio que hace muy buen match con el tipo de música que yo escucho".

La gente te conoce más por tu carrera en TV ¿qué importancia tiene para ti estar en radio?

Para mí es súper importante, porque son medios completamente distintos. Obviamente el nivel de conocimiento que uno logra en televisión probablemente es mayor, pero hay una cercanía que te da la radio que no te la da ningún otro medio. Yo he hecho radio casi 15 años y esa cercanía no te la da ningún medio. De hecho este fin de semana me tocó estar por las noticias en el Estadio Monumental y mucha gente se me acercaba para contarme que estaban súper contentos de que hubiese vuelto a la radio, que me estaban escuchando, eso es súper importante. En la pandemia la radio mantuvo niveles altísimos de credibilidad y eso es súper importante.

¿Cómo ves el giro hacia la actualidad que dieron los matinales?

Yo creo que responde a lo que pasa en el país. Tú no puedes hacer televisión de espalda a la audiencia. Y evidentemente en el momento que estaba viviendo el país las franjas matinales dedicadas a temas magazinescos no tenían por dónde conectar con los intereses de la gente. Estamos en un momento hiper noticioso, donde la demanda de información es cada vez más creciente, donde además hay a ratos saturación de datos muchas veces no verificables o derechamente falsos y en ese sentido, si bien hay mucha gente que aún se informa a través de redes sociales, hay un grupo creciente de gente que entiende que ahí hay poco filtro, poco chequeo de fuentes, poca verificación de si lo que está leyendo es real o no. Entonces la televisión y los medios más formales te permiten como audiencia eso, saber que lo que estás escuchando tiene una fuente confiable y atribuible. En ese sentido, si bien ha habido una crítica bien importante a los medios, y de eso tenemos que hacernos cargo, los medios también han ido respondiendo y adecuando la franja horaria.

Hace poco un estudio del CNTV ubicó a los matinales como los programas más confiables, más que los noticiarios ¿cómo ves eso?

Yo también he estado en matinales, entiendo la conexión directa con la gente. Además los matinales se transformaron en una suerte de paneles de discusión política y eso es muy valorable, porque la gente tenía que empezar a tomar posiciones sobre la pandemia, sobre sí quería una nueva Constitución, sobre los retiros de la AFP. Entonces para esas decisiones la gente necesita información y los matinales se transformaron en paneles políticos que evidentemente a nosotros los noticiarios nos plantean un desafío interesante, porque cuando llegamos a las 9 la información ya está, entonces tienes que entregar algo más procesado. Nos genera una, entre comillas, competencia interna que es muy atractiva; y por otro lado, nos obliga a sintonizar con la gente de una manera distinta, porque uno también tiene que estar permanentemente cuestionando sus métodos.

¿Darías un vuelco a tu carrera conduciendo un matinal?

He estado en paneles de matinales y en la coconducción, también he hecho programas que no son estrictamente informativos; no tengo ese temor a cruzar ciertas fronteras. Hoy por hoy estoy muy cómodo en el noticiario central de TVN y en la incorporación a la Universo, pero no soy una persona que tenga cerrada esa puerta.