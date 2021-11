Mon Laferte corona su año más prolífico con su primera nominación al Grammy estadounidense

09:12 La chilena fue destacada, entre artistas exclusivamente mexicanos, por su disco "SEIS" en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano). Jon Batiste, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R lideradon las nominaciones.

La primera nominación al Grammy anglo de su carrera llegó a poner el broche de oro al gran año que está teniendo la chilena Mon Laferte, quien espera a su primer hijo y lanzó dos nuevos discos en cosa de meses.

La cantautora nacional radicada en México fue destacada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que entrega el Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano) por su penúltimo disco, "SEIS", que lanzó en abril pasado.

La chilena compite en dicha categoría exclusivamente con artistas mexicanos. En el apartado aparecen junto a ella el referente de la ranchera Vicente Fernández por "A mis 80's"; la denominada "Máxima Exponente de la Música Mexicana", Aida Cuevas por "Antología de la música ranchera, volumen 2", el cantautor Christian Nodal por "AYAYAY! (Súper deluxe)" y Natalia Lafourcade por "Un canto por México, volumen 2".

La nominación llega días después de su exitoso paso por la recién pasada edición de los Latin Grammy 2021, realizada el 18 de noviembre y en la que la artista se quedó con un gramófono en la categoría Mejor Álbum cantautor, por el mismo álbum que ahora le dio su primera nominación a la versión anglo del prestigioso premio.

El momento urbano

El género urbano en español también se hizo presente en las nominaciones de los Grammy anglo. Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez son algunos de los nominados hispanos para la 64 edición de los premios que se entregarán el 31 de enero del próximo año en Los Angeles, Estados Unidos.

En la categoría Mejor disco de música urbana, los nominados son "Afrodisíaco", de Rauw Alejandro; "El último tour del mundo"; de Bad Bunny,; "José", de J Balvin; "KG0516", de Karol G, y "Sin miedo (del amor y otros demonios)", de Kali Uchis.

Por su parte, "Deja", de Bomba Estéreo; "Mira lo que me hiciste hacer", de Diamante Eléctrico; "Origen", de Juanes; "Calambre", de Nathy Peluso; "El madrileño", de C. Tangana, y "Sonidos de karmática resonancia", de Zoé, se verán las caras por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.

La categoría de mejor disco de pop latino contará como nominados con "Vértigo", de Pablo Alborán; "Mis amores", de Paula Arenas; "Hecho a la antigua", de Ricardo Arjona; "Mis manos", de Camilo¡; "Mendó", de Álex Cuba, y "Revelación", de Selena Gómez.

La gran sorpresa de la jornada la dio el estadounidense Jon Batiste, artista del género R&B que lideró las nominaciones al ser destacado en 11 categorías. El músico de 35 años, este año recibió el aplauso de la crítica por su disco "We Are" y es quien estuvo detrás de la música de la cinta de Disney/Pixar de 2020, "Soul". Le siguen en nominaciones Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.