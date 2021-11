Power Book II: Ghost arrancó su segunda temporada

Grandes desafíos y dilemas éticos aún mayores es lo que promete la segunda temporada de Power Book II: Ghost, serie que emite en el país la plataforma StarzPlay.

La segunda temporada -cuya tráiler acompaña este artículo- arranca con Tariq St. Patrick aún huyendo del legado que lo persigue.

Obligado a tomar la vida de su profesor, Jabari Reynolds, Tariq se encuentra alejándose más de aquello por lo que ha estado luchando: su familia.

Con Tasha en testigos protegidos, Tariq sabe que debe sacrificar cualquier cosa para salvar lo que aún queda de su familia. Incapaz de hacerlo solo, recurre a quienes tienen poder e influencia: Davis MacLean y su nuevo socio, Cooper Saxe, así como Rashad Tate. Todos estos caminos tienen un precio elevado, por lo que vuelve a trabajar con los Tejada.

Sin embargo, con dos asesinatos que involucran a Stansfield, Monet Tejada tiene que preguntarse si Tariq es lo mejor para su familia, ya que busca proteger las aspiraciones de su sobrino en la NBA a toda costa.

Sus hijos, Dru y Diana, cuestionan sus decisiones conforme pierde foco en sus objetivos, especialmente cuando Monet confía en Cane nuevamente sin importar sus acciones contra su familia.

Al hacerlo, Monet se encuentra en la cama con Meca, un hombre que desea mostrarle un mundo completamente nuevo, destruyendo el anterior, lo que obliga a Monet a apoyarse en Tariq, quien debe decidir qué es lo que realmente quiere y qué sacrificará para conseguirlo.

El reparto de la segunda temporada de "Power Book II: Ghost" incluye a Michael Rainey, Jr. ("Power", The Butler de Lee Daniels) como "Tariq St. Patrick"; Mary J. Blige (“Mudbound”, "The Umbrella Academy") como "Monet Stewart Tejada”; Shane Johnson (“Power”, “Behind Enemy Lines”) como “Cooper Saxe”; Gianni Paolo (“Ma”,“The Fosters”) como “Brayden Weston”; Daniel Bellomy (“The Real MVP: The Wanda Durrant Story”) como "Ezekiel 'Zeke' Cross"; Paige Hurd ("The Oval", "Hawaii Five-O") como "Lauren Baldwin", Cliff "Method Man" Smith ("The Deuce", “Garden State”) como "Davis MacLean; "Larenz Tate (“Ray”, “Crash”) como "Rashad Tate”; Melanie Liburd ("This is Us"," Gypsy") como Caridad ‘Carrie’ Milgram”; Daniel Sunjata (“Graceland”, “Manifest”) como "Mecca”; Berto Colon (“Inside Game”,“Orange Is the New Black”) como “Lorenzo Tejada”; Woody McClain (The Bobby Brown Story,” “The New Edition Story”) como “Cane Tejada”; Lovell Adams-Gray (“Coroner,” “Slasher”) como "Dru Tejada", LaToya Tonodeo (“The Oath”); como "Diana Tejada"; Alix Lapri (“Power,” “Den of Thieves”) como "Effie Morales" y Paton Ashbrook ("House of Cards", "Shameless") como "Jenny Sullivan".