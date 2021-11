Tilo González de Congreso a 50 años de su primer disco: "Estamos en un momento creativo muy lindo"

Un año y nueve meses estuvieron sin pisar un escenario frente al público los integrantes de Congreso. La cuenta la lleva Tilo González, su fundador y baterista, que dice que poco y nada positivo puede rescatar de ese tiempo de pandemia en que tuvieron que trabajar a distancia por primera vez en los 52 años que llevan como agrupación.

Pese a todo, durante el confinamiento por la pandemia pudieron sacar algo en limpio, canciones que serán parte de un próximo disco que esperan que salga entre marzo y abril del próximo año, que sucederá al celebrado "La canción que te debía", de 2017.

De ese próximo material la banda fundada en Quilpué en 1969 ya adelantó a fines de 2020 "La plaza de los sueños" y la semana pasada un segundo sencillo, "Rocanrol de los misterios".

Adelantos que ya han comenzado a presentarle al público en los primeros conciertos que dieron en Frutillar, Villa Alemana y Licantén, y en los que tienen agendados para el 2, 3 y 4 de diciembre, con doble función el 3, en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago. Un regreso a los escenarios en el que también están aprovechando de celebrar los 50 años de su disco debut, "El Congreso", de 1971.

"Son canciones que no tocamos hace mucho tiempo y van a sonar muy similares al disco. Pancho vuelve a tomar la guitarra y en el fondo es como el cuarteto, guitarra bajo y batería", adelanta sobre esa revisión.

¿Cómo ha sido este regreso a los escenarios?

Ha sido una vuelta bien intensa, de ponerse al día rápidamente física y emocionalmente, pero obviamente que es impagable esto de tener la vibra de la gente, el cariño.

¿Por qué es importante el encuentro con el público?

Es muy importante para todos, para los músicos y la gente, este encuentro presencial, que se sienta la vibración, sobre todo el cariño mutuo, porque uno necesita saber qué pasa con la gente, mas que si recepcionan bien o mal una canción, que haga reflexionar de alguna manera. Nosotros en los textos no somos profetas ni decimos lo que hay que hacer, son canciones que muestran flashazos de situaciones más o menos poéticamente y cada uno recoge un poquito desde su experiencia, y cuando estás encerrado no logras ver a la gente, sus reacciones, y eso en vivo está, entonces es impagable.

Sacar a bailar el miedo

Antes de la pandemia, Congreso pasó el 2019 celebrando los 50 años de su formación. Luego vino el estallido social y después la pandemia, que puso fin al festejo. Pero no así a la idea que ya rondaba a la banda de hacer un nuevo disco. Sin embargo, nunca imaginaron que lo llevarían a cabo encerrados.

"Por ahí hay una frase que el 'Roncanrol de los misterios', 'saca a bailar el miedo', que es una palabra hoy día tan puesta en los titulares y en las conversaciones. Y la manera de enfrentar el miedo es sacarlo a bailar, es enfrentarlo, no tenerle miedo al miedo", dice Tilo sobre el ideario que gestó este nuevo material. "Estamos en un momento creativo muy lindo", agrega.

La nueva canción no suena a nada que hayan hecho antes...

La creación nuestra tiene que ver con esto de atreverse a moverse de un lugar cómodo, de "este tema funcionó bien, hagamos cinco iguales", eso no corre para nosotros. Entonces la manera de ver cómo transitar es justamente yéndose a puertos distintos, tener un poquito de riesgo también y así vamos. No me cabe en la cabeza vivir todos los días igual, eso sería fatal.

¿Qué rescatas de ese proceso tan particular de creación?

No rescato muchas cosas positivas, porque lo lindo de esto es el proceso, es juntarse mostrar una canción, ver las caras, y después las propuestas de cada músico, que enriquecen muchísimo. Ha sido un proceso muy distinto pero hemos podido sacar adelante nuestras ideas.

¿Durante la pandemia sentiste miedo?

Obviamente que al comienzo nadie sabía para dónde iba todo esto; y es un miedo que está desde la pandemia y también en el momento que vivimos ahora. Es una palabra que nos paraliza y yo creo que a través de la canción es justamente sacarlo a bailar.

Opinaste abiertamente de lo sucedido con Lollapalooza en el Parque O'Higgins, ¿por qué quisiste hacerlo?

Era porque de repente en unas semanas se dieron tres situaciones que me parecen realmente sorprendentes, y es que lugares públicos donde hoy día sobre todo necesitamos más de la cultura empiecen a ponerle trabas, no lo entiendo la verdad. Entonces cuando la cultura está en manos de las autoridades políticas estamos absolutamente perdidos, el artista necesita libertad, necesita lugares de expresión y que un grupo de gente diga "la comunidad no puede ver eso" ¿por qué no? La gente decide, no un puñado de gente elegida no sé por qué. Están haciendo justamente lo contrario, cuando necesitamos comunicación, reflexión y el arte da eso, y da libertad también, entonces está todo mal.