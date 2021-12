Úrsula Corberó y el final de "La casa de papel": "Me apetece mucho verlo como espectadora y fan"

08:40 La actriz que encarnó a Tokio, confesó que ni siquiera ha leído el guión con el desenlace de la serie, cuya parte final se estrenará en Netflix este viernes. Los creadores del fenómeno español no descartaron hacer un spin off después del éxito internacional.

Después de cinco exitosas temporadas, "La casa de papel", el fenómeno de habla hispana más grande de Netflix, comenzará a despedirse este viernes 3 de diciembre, cuando se estrene la segunda parte de la quinta y última temporada de la serie. Un desenlace que una de sus protagonistas más queridas, Úrsula Corberó, Tokio en la ficción, se ha negado a conocer antes del estreno.

En una conferencia de prensa que se realizó ayer en España, y a la que este medio pudo asistir por streaming, la española confesó que, aunque recibió los capítulos finales antes, quiso llegar al final como espectadora. "Yo estoy muy contenta con este último volumen, estoy muy entusiasmada porque no me he leído los guiones y no sé qué pasa", contó sonriente. "Me apetece mucho ver esta última parte como espectadora y fan de 'La casa de papel', creo que se me está dando una oportunidad que no podía rechazar. Sé algunas pinceladas del final pero no todo", añadió.

El adiós de la banda

La primera parte de la quinta temporada de "La casa de papel" dejó a los seguidores de la serie sin saber cómo escaparía la banda del Banco de España. En medio de esa frenética escapatoria, Tokio se inmoló por el resto, haciendo estallar una bomba que tenía adherida al cuerpo. Un final que, Corberó confesó, que siempre esperó y hasta deseó para el personaje que la hizo conocida en el mundo entero. "Yo estoy súper contenta con ese final de Tokio, no sé si tengo que decir esto, pero en parte yo también quería que sucediera así", comentó la actriz sobre la muerte de su personaje. "Tokio era uno de los personajes que eran carne de cañón desde el principio", agregó.

Quien sí conoce el final de la serie es Jaime Lorente, actor que dio vida a Denver, que comentó que "sea como sea el final a nadie le va a gustar porque a nadie le gusta que terminen las cosas pero creo que lo importante es el viaje de la serie".

Por su parte, en esta despedida, Esther Acebo, Estocolmo en la ficción, sostuvo que como elenco "nos llevamos muchos recuerdos. Hemos compartido tantos momentos que te llevas a casa muchas vivencias muy intensas". "Creo que dentro de unos años probablemente seremos más capaces de darnos cuenta de que estábamos dentro de este fenómeno", planteó.

Posible spin off

Aunque originalmente la "La casa de papel" fue pensada como una miniserie de una sola temporada para la televisión española, su llegada a Netflix y a 191 países en simultáneo en 2017, supuso un fenómeno sin precedentes para la industria televisiva española, que derivó en cinco temporadas de la serie de acción. Sin embargo, sus creadores fueron enfáticos al decir que este será el final definitivo. "El final de la serie es el final de la serie y con esto culmina la historia, más allá de otros proyectos alternativos", dijo el productor ejecutivo Jesús Colmenar.

Aunque no fueron tan enfáticos sobre la idea de que surjan nuevos proyectos originados en la serie. "Eso es algo que estamos pensando pero que ahora mismo está en el aire y estamos dándole vueltas", dijo Alex Pina al ser condultado respecto a un posible spin off.

La versión coreana

El fenómeno alcanzó tal magnitud que el año pasado se anunció una versión coreana que se espera que se estrene en Netflix en 2022. Al respecto, el creador de la serie, Álex Pina comentó: "Que se hayan fijado en nosotros a mí me parece que es un orgullo y me parece maravilloso". Por su parte, el productor ejecutivo Jesús Colmenar confesó que "tengo muchísima curiosidad por ver la serie, me muero por verla".