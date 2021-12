Don Francisco previo al inicio de la Teletón 2021: "Hace cinco años he ido perdiendo protagonismo, porque no soy capaz de hacer las 27 horas"

08:33 En año electoral y aún en una crisis sanitaria, el animador cuenta las dificultades que ha enfrentado la campaña, como la decisión de La Red de restarse de la transmisión. Sobre su rol en el programa, asegura que "no voy a estar en la misma posición que estaba".

Tras un 2020 en que la Teletón debió ajustarse por la pandemia a un formato telemático y acotado, este año la campaña solidaria intentará replicar, en la medida de lo posible, su formato más tradicional, con 27 horas ininterrumpidas de transmisión televisiva, liderada desde el Teatro Teletón por Mario Kreutzberger, Don Francisco.

Así lo adelantó el propio animador quien, aunque dice que su rol en la Teletón es cada vez más acotado, mañana a las 22.00 horas volverá a dar el puntapié inicial a la campaña con una edición difícil, con la pandemia y las elecciones como telón de fondo.

¿Cómo será la Teletón en comparación con la del año pasado que fue más virtual?

Ha cambiado un poco, tenemos un aforo bien estricto. Realmente el grupo que está haciendo el programa son unos superman, porque hemos querido hacer por lo menos un recuerdo parecido a lo que ha sido la Teletón de siempre, las 27 horas, pero con un esfuerzo titánico para conseguir los artistas, para conseguir la cantidad de gente que pueda estar en un cuadro. Nosotros teníamos cosas masivas que ahora no se pueden hacer. Al mismo tiempo motivar la Teletón ha sido más difícil, porque recién ahora último pudimos entrar a algunos colegios, no a las universidades, no nos pudimos poner en contacto con las empresas que siempre nos colaboran. Ha sido una operación titánica, en la misma televisión nos ha costado estar presente porque todo está mezclado además con la contingencia política.

Antes no se hacía Teletón en año electoral ¿por qué se decidió hacerlo esta vez?

Porque no tenemos otra opción, hace 20 meses que no tenemos Teletón y los recursos se acaban. Esto le pertenece a todo Chile, la gente lo sabe. La última Teletón la hicimos virtual y yo me acuerdo que le dije a la gente: "Yo sé que para algunas personas está muy difícil este momento, haz una cosa solidaria nominal" y más de 500 mil personas dieron $500, pero esos $500 se transformaron en 100 cirugías. Estamos en una emergencia mundial, pero esto lo tenemos que sacar adelante.

¿Qué opina de la decisión de La Red de restarse?

Esto siempre ha sido voluntario. Los canales de televisión fueron grandes impulsores de esta Teletón. Ustedes ven cómo nos están apoyando con la cuenta regresiva los animadores en todos los programas. Este es un evento que nació al alero de la televisión, pero siempre fue voluntario. A La Red le tenemos que agradecer los veintitantos años que participó.

¿Usted espera que en una próxima ocasión lo reconsideren?

Esa es una decisión voluntaria que está relacionada con la Anatel, es la Anatel la que dirige, la que convoca.

¿Cuál va a ser su rol esta vez?

Estaré en algunos momentos en el teatro. Yo estoy vacunado tres veces, pero me sigo cuidando.

¿Cómo está en lo personal post encierro?

Muy contento y orgulloso de colaborar como siempre lo hice. Todos saben que este año daré un paso al costado, por una cuestión de que tiene que venir una nueva generación, pero que yo voy a seguir siempre colaborando con la Teletón, porque después de construir mi familia, esto ha sido lo más importante que he hecho. Pero se necesita sangre nueva.

¿A qué se refiere con dar un paso al costado?

No voy a estar en la misma posición que estaba. Nuevas personas van a tomar esa posición, porque llevamos 42 años y hace por lo menos cinco que he ido perdiendo protagonismo, porque no soy capaz de hacer las 27 horas.

Aún así usted sigue siendo el rostro principal...

Voy a estar en lo que me pidan, pero tiene que haber otro grupo que haga la próxima maratón. La primera ya la ganamos, los primeros 42 años. Ahora vamos a los segundos 42 años.