Marcianeke es el artista nacional más escuchado en Spotify en 2021 en Chile

El año que comienza a concluir tiene un fenómeno musical indiscutido y ese es Marcianeke. El trapero talquino se convirtió en el artista chileno más escuchado en el país en Spotify, según reveló la propia compañía ayer al entregar su balance anual.

En los últimos meses Matías Muñoz, verdadero nombre de Marciano, como le llaman en redes sociales, se convirtió en la mayor revelación de la escena urbana local. Algo que sólo vino a confirmar el ránking de la plataforma de streaming, que informó que con éxitos como "Tussi code mari" y "¿Por qué te enojai?", el artista de solo 19 años fue el intérprete más escuchado en los últimos 12 meses.

Según informó la compañía, el hit "Dimelo Ma" de Pailita y Marcianeke fue la canción de un artista chileno más escuchada en el país, con 36.665 millones de reproducciones en la plataforma.

Marcianeke es seguido en el listado por Ak:420, Pablo Chill-e, Harry Nach y Santaferia. Así, el oriundo de Talca logró destronar a Pablo Chill-e, quien el año pasado había sido el artista nacional más oído en Chile.

Por otro lado, Mon Laferte es la artista chilena más escuchada a nivel mundial, en un año en que editó dos discos: "SEIS", que le dio un Latin Grammy, y "1940 Carmen", que fue destacado recientemente por el New York Times.

Bad bunny imbatible

Eso a nivel de artistas nacionales, porque quien lideró las escuchas en Spotify en el país fue Bad Bunny, tal como ocurrió el año pasado. De hecho, sus temas "Dákiti" y "Yonaguni" fueron los más reproducidos en Chile durante 2021. Le siguen como los artistas más escuchados Rauw Alejandro, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA.

Un resultado que se repite mundialmente, ya que Bad Bunny lidera el listado global con más de 9.100 millones de reproducciones. Le siguen en el ranking Taylor Swift, los coreanos BTS, Drake y Justin Bieber.

En tanto, "YHLQMDLG", el segundo disco de Bad Bunny, superó los 5.200 millones de reproducciones, extendiendo su récord como el álbum latino más escuchado en la historia de la plataforma.

Un éxito que se replia en YouTube, donde los videos del puertorriqueño"La noche de anoche", con Rosalía, y "Yonaguni", fueron los clips en español más vistos en Estados Unidos este año.

La gran revelación del año fue Olivia Rodrigo, cuya canción "Drivers license" fue la más escuchada de 2021 a nivel mundial con más de 1.100 millones de reproducciones. La estadounidense de 18 años vuelve a aparecer en el Top 5 con "Good 4 u", que sigue en el cuarto lugar a "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X y "STAY (con Justin Bieber)" de The Kid LAROI. "SOUR" de Rodrigo, en tanto, es el disco más reproducido.