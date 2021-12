Sebastián Yatra y su single 'Tacones Rojos': "Me encanta hablar de la vida en las canciones"

Después de dos años, Sebastián Yatra regresó a Chile y su público lo recibió con un disco de Diamante, por las más de 45 millones de reproducciones de sus singles “Pareja del Año” y “Chica Ideal”. “Estoy muy feliz y agradecido por esto que me acaban de dar. Ambas canciones tienen más de 45 millones de reproducciones, eso significa que cada persona en Chile la ha escuchado dos veces y media, que es algo que no me termina de caber en la cabeza”, dice sorprendido.

El cantante colombiano llegó a nuestro país a presentar en vivo en el Festival Internacional de Innovación Social (FiiS) su nueva canción, “Tacones Rojos”, que tiene más de 26 millones de reproducciones en YouTube. “Es una canción que amo profundamente y que está creciendo de forma exponencial. En las radios está en los primeros lugares, en las plataformas está creciendo muy rápido. Voy a estar cantando estas canciones por primera vez en Chile”, avisa.

Yatra se presenta este sábado en el Parque Padre Hurtado de Santiago en dos horarios. A las 21 horas, estará en un show que espera reunir a 5 mil personas y compartirá escenario con figuras nacionales como Soulfia y Princesa Alba. Además, por el éxito de venta en las entradas, agregaron una segunda presentación que se realizará el mismo día a las 16 horas.

¿En quién te inspiraste para “Tacones Rojos”?

Todas mis canciones tienen inspiración. Los detalles no los cuento nunca al cien, pero me encanta hablar de la vida en las canciones. Para eso es la música. Con las canciones que se enganchan es con las que tienen verdad adentro (…) cuando hay muchas cosas reales ahí detrás te identifican. Puede ser que estés hablando de cosas que te han pasado concretas o de fantasías que hay en tu cabeza, pero al final son emociones.

Entonces, cuéntanos quién es la chica de los tacones rojos. ¿Es real o es fantasía?

No es que yo haya conocido a alguien de tacones rojos. La estábamos escribiendo y un chico dijo la frase ‘tacones rojos’ y de una vez dije (canta): ‘La que baila reggaetón con tacones rojos’. Es una forma de expresar que baila reggaetón hasta el piso y al mismo tiempo es fina. Es mostrar esa dualidad. La chica de mis ojos tiene todo lo lindo y también ese picante que te vuelve loco.

Antes de venir a Chile, el cantante de 27 años estuvo de gira por Norteamérica con Enrique Iglesias y Ricky Martin. Una experiencia que Yatra ha destacado, pues afirma que ellos fueron su inspiración musical. “Son artistas que han construido su carrera a lo largo de los años y aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de que me conociera un nuevo público y prepararme arriba de la tarima para lo que viene el año entrante, pues estaré de gira por todo el planeta”, sostuvo.

¿Cuánto influyó TikTok en tu carrera?

Le doy muchas gracias a TikTok, porque fue una de las plataformas que me permitió estar vigente durante la pandemia. No tenía la oportunidad de ir a los países y cantar en vivo. Era todo a través del celular y TikTok me dio la capacidad de llegar a muchas audiencias, de que te conozcan de una forma más personal haciendo chistes y molestando. Yo creo que esto que está aquí (el disco de Diamante) de “Pareja del Año” y “Chica Ideal” es gracias a TikTok.

¿Cuantos trend de TikTok te sabes?

Sólo los míos (risas) Me tengo que aprender más.

¿Hay alguno que sea tu favorito?

El de “Tacones Rojos” me gusta bastante, porque cada quien hace lo que se le ocurre, simplemente pegas en la camarita y terminas en otro lugar.