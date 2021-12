Nataly Chilet tras su salida de MasterChef Celebrity: "Fue injusta"

La periodista e influencer, Nataly Chilet, fue la nueva eliminada de MasterChef Celebrity luego de que en una competencia le tocara cocinar pulpo, al cual ella es alérgica, por lo que no podía probar su preparación.

Tras el capítulo se conectó a través de las redes sociales del espacio en un Live para contar acerca de su salida y comentó que “cuando vi que apareció el pulpo sentí que estaba pedida, que había llegado mi momento”.

La comunicadora manifestó que “mi salida fue injusta, muy injusta, como después de ganar la primera y única piocha de inmunidad, ganar la mayoría de los platos gracias al público y al jurado, pero justo me tocó lo único que no puedo comer, el pulpo…, la vida es muy injusta o quizás hay algo mejor preparado para mí. Creo que uno siempre tiene que ver lo bueno y lo malo, para mí fue una tremenda experiencia, conocí a personas con las cuales uno genera lazos de amistad".

“Siempre me dediqué a ayudar y enseñar, porque Felipe y yo éramos lo que más sabíamos. De hecho, recuerdo un capítulo en que el chef Yann Yvin me dijo que mis papas cuadradas eran muy simples, pero lo mejor es que después comí las mismas papas en su restaurante que acaba de inaugurar en un conocido casino fuera de Santiago…, yo creo que me las copió. (Ríe)”, sostuvo.