Coldplay regresará a Chile con un concierto en el Estadio Nacional

Cinco años después de que llenaron el Estadio Nacional con su espectáculo A Head Full of Dreams, Coldplay hará su regreso a Chile el próximo año de la mano de su gira mundial para presentar su más reciente disco, "Music of the Spheres", el noveno en la carrera de los británicos.

La banda se presentará una vez más en el coliseo santiaguino el 23 de septiembre de 2022, días después de hacerlo en el festival Rock in Rio, en Brasil, el 10 de septiembre. Camila Cabello abrirá los shows de septiembre, incluyendo el de Santiago, mientras que H.E.R. lo hará en octubre.

Previo a su arribo a Chile, Coldplay se presentará en Bogotá, Lima y cerrará su paso por Sudamérica en octubre en Buenos Aires. Previamente comenzarán su gira por Centro y Norteamérica el 18 de marzo en Costa Rica, siguiendo por República Dominicana, México, Estados Unidos y luego iniciarán el tramo europeo del tour.

Gira sustentable

Esta será la quinta presentación en Chile de la banda formada en Londres en 1996, quienes hicieron su debut en el país en 2007 con tres conciertos en Espacio Riesco. Pasaron nueve años para el regreso de la banda al país, que actuó ante 60 mil personas en un Estadio Nacional repleto en abril de 2016, en un colorido show en el que hubo fuegos artificiales, confeti y "xylobands", unas pulseras que, manejadas a través de un software, se iluminaban todas al mismo tiempo al ritmo del espectáculo.

Esta vez entre las novedades que tendrá el show que la agrupación liderada por Chris Martin traerá al país, está que se tratará de un espectáculo que tiene como objetivo ser lo más sustentable posible.

"En los últimos dos años estuvimos hablando con expertos ambientales para hacer este tour lo más sustentable posible. Quizás no hagamos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer lo que podamos y compartir lo que aprendamos", explicó el grupo respecto al tour.

Parte de ese plan de gira sustentable es la reducción del 50% de dióxido de carbono generado a partir del tour. Y aunque la banda anunció que mantendrá el colorido de sus espectáculos, ahora lo harán con "una nueva generación de pirotecnia sostenible".

Asimismo, detallaron que "el confeti utilizado durante el espectáculo será 100% biodegradable y requerirá significativamente menos gas comprimido para el encendido que en giras anteriores", y que las pulseras LED estarán hechas de materiales "100% compostables de origen vegetal".

Las entradas para el concierto de Coldplay en el Estadio Nacional saldrán a la venta el lunes 13 de diciembre para clientes de una compañía telefónica y un banco, mientras que la venta general comenzará el miércoles 15 a las 11.00 horas, según informó ayer la productora a cargo del evento, DG Medios.

Los valores de las entradas van desde los $36.800 a los $218.500 con los cargos por servicio incluidos.

Regreso de lo masivo

Con el concierto de Coldplay la cartelera nacional de eventos masivos engrosa su lista de protagonistas estelares, luego de dos años sin grandes espectáculos en vivo en el país, producto de la pandemia por el covid-19.

El recital de los británicos es el tercero que se anuncia para el próximo año en el Estadio Nacional, escenario en el que debutarán en abril próximo los estadounidenses de Metallica y en el que también se presentará en septiembre Justin Bieber, que llegará con su Justice World Tour. A esos eventos en Chile se suma Lollapalooza 2022 que, aunque aún no tiene recinto confirmado, será en marzo.