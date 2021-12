Soulfia: "Los hombres hablan de cosas sexuales en sus canciones todo el tiempo y nadie les dice nada"

Hace cuatro años causó revuelo en la industria musical la letra de "Mayores", el hit de Becky G que incluye referencias sexuales explícitas. En Chile, la exponente del género urbano Soulfia, cuenta que ha recibido varios cuestionamientos por la letra de su último sencillo, "Químico", en el que lanza varios versos de contenido sexual explícito.

Algo habitual entre los exponentes masculinos de ese género, dice la propia Sofía Walker, nombre de pila de Soulfia. "La verdad hice eso porque tenía ganas, dije; 'ya filo voy a hacer una canción explícita'; y después me lo empecé a cuestionar un poco y fue como: '¿qué me estoy cuestionando? Los hombres hablan de cosas sexuales en todas sus canciones y nadie les dice nada', así que lo hice y he recibido críticas", cuenta la cantautora de 24 años.

"Creo que mi pussy ya no puede aguantar/Ponte abajo mío, hazme rebotar", reza la letra de la canción, que lanzó hace algunos días acompañada de un videoclip que ya acumula más de 43 mil reproducciones en YouTube.

"Me han llegado mensajes, tampoco tan en mala, preguntándome como: "¿qué onda?". Y es como ¿por qué no? ¿por qué yo no puedo si todos los hombres de la escena chilena y del mundo de la escena urbana hablan cosas muchísimo más literales que las que yo dije?", cuestiona Soulfia. "Me parece interesante poder tener ese espacio como mujer, hablar de algo que ya dejó de ser un tabú hace mucho tiempo, al menos para mí. Quise hacerlo no más porque puedo y no pasa nada, es una canción", añade.

¿Sientes que se hacen diferencias entre hombres y mujeres en otros aspectos? Por ejemplo, respecto a sonar siempre afinada.

De todas maneras. Una vez vi una entrevista de Princesa Alba, hace mucho tiempo, donde decía: "La gente me huevea por cantar con autotune y no ser cantante, cuando ninguno de los artistas urbanos hombres canta". Lo que está súper bien en todo caso, yo consumo música de todos los artistas urbanos chilenos, encuentro que cada uno tiene su propio color y timbre y eso es increíble. Pero sí estoy súper de acuerdo con eso, a las mujeres se nos exige muchisimo más que a los hombres; tanto en puesta en escena como en videos, canciones, en cómo se visten.

¿Cómo ves la industria local en comparación con otras como, por ejemplo, la argentina?

Es demasiado distinto Chile y Argentina. Primero porque allá se apoyan entre todos, hombres y mujeres; acá no pasa eso. Segundo porque el fanbase allá es gigantesco y aquí no tanto; y porque en Argentina se valora el trabajo que cada uno hace. Aquí alguien saca una canción y pasa piola, allá a alguien no le está yendo bien y es como "compartámoslo porque no le está yendo bien", acá es como "pucha pobrecito", no sé.

Artista de pandemia

Luego de presentar en 2020 sus primeras composiciones, Soulfia lanzó a mediados de este año su mixtape "Génesis", compuesto por seis temas, al que ahora sucede "Químico". Por eso, todo el inicio de su carrera fue durante la pandemia, entre cuarentenas y vacunación.

¿Cómo ha sido este año tan raro?

Yo soy artista de pandemia, entonces ha sido una locura porque no pasé por los lugares pequeños antes de llegar a los grandes escenarios. Fue como pandemia y ¡pa! teloneando a Yatra, ¡pa! Sold out en mi primera fecha. Ahora voy a estar en Ritual, que es un megafestival que va a ser en abril; voy a estar en la feria Pulsar el 16 de diciembre. Entonces son cosas tan grandes y tan importantes de un momento a otro. En mi carrera el tercer show que he tenido fue teloneando a Yatra, entonces es muy abrumador, pero muy bacán. Pero me he sentido súper cómoda, es como si hubiese estado haciendo shows toda mi vida.

¿Cómo te has sentido en vivo? ¿Muchos nervios?

Nervios tengo siempre, de hecho justo antes de entrar al escenario me dan como ganas de morirme, y una vez en el escenario es como darlo todo. Yo siempre me he subido a escenarios, cuando chica me subía a escenarios de interescolares y concursos, entonces eso como del pánico escénico nunca ha existido porque menos mal desde chica estuve preparándome para esas cosas, pero ahora es un show mío entonces soy súper exigente, si me equivoco en una nota después me da lata. Pero siempre se aprende algo nuevo en cada show, llevo tres recién así que quedan tantos por hacer. Estoy super contenta, súper feliz y me encantaría tocar todos los fines de semana porque es lo mejor del mundo.

Aunque no tiene claro cuándo, Soulfia ya sabe que en los próximos meses comenzará a producir su primer disco de estudio. "La verdad lo estoy planeando recién, pero se vienen grandes proyectos, así que tienen que estar atentos", anuncia.