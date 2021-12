Jorge Coulon de Inti Illimani por Olmué: "Lamento que un festival termine dependiendo de que la TV quiera o no quiera hacerlo"

Aunque durante el peak de la pandemia realizaron dos conciertos vía streaming, varias transmisiones online, talleres e incluso producciones desde la casa, el fundador de Inti Illimani, Jorge Coulon, confiesa que ya están cansados de tanta virtualidad y están ansiosos de reencontrares con el aplauso del público.

La emblemática agrupación nacional cerrará este 2021 de vacunaciones y desconfinamiento con cuatro conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago el próximo 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Un show que bautizaron ReVuelta, haciendo un juego de palabras entre el regreso a los espectáculos en vivo y el clima que vive el país después de octubre de 2019.

"Hemos hecho amplio uso de esta tecnología, que por un lado nos ha salvado, pero que por otro lado nos tiene a todos un poquitito cansados", dice Coulon. "Y de eso se trata también el concierto, de volver a encontrarnos personalmente con la música, volver a esa sensación maravillosa de terminar una canción y sentir la respuesta del público", agrega. "Hicimos dos grandes conciertos por streaming pero era muy raro que terminábamos las canciones y como que se producía un vacío en la platea", completa.

Aunque explica que recién han comenzado a reactivar su agenda de conciertos, el músico adelanta que ya tienen entre sus planes fijar conciertos en regiones, y que ya tienen planificada una gira en Italia para marzo próximo, su primera fecha en el extranjero tras la pandemia.

Después de 54 años de trayectoria ¿cuál es la importancia de seguir viajando, haciendo giras y conciertos?

Yo creo que hay dos cosas, una es que es muy gratificante hacerlo; y lo otro tal vez pueda sonar un poco banal, pero es lo que sabemos hacer, es nuestro trabajo, este trabajo es así. Estaba pensando el otro día, por una entrevista a propósito del retiro de Serrat de los escenarios, que lo vi como un fantasma que en algún momento habrá que pensar hacerlo. Pero Atahualpa Yupanqui, cuando le preguntaban si se iba a retirar alguna vez, él decía: "¿usted conoce algún poeta jubilado?". Uno no se jubila de cantor. Claro, hay circunstancias que te llegan y uno tiene el pudor de no terminar dando pena, pero mientras tenga la energía, mientras crea que me siento bien y yo goce haciéndolo, voy a seguir. Ahora el grupo tiene para rato, esas son decisiones que tendremos que ir tomando yo y Marcelo (Coulon), que ya estamos sobre los 70 años. Pero el grupo goza de buena salud artística y de todo tipo.

Pienso en Patricio Manns, que hasta sus últimos días no perdió la esperanza de volver a pisar un escenario ¿qué significó su muerte para ustedes que son parte de la Nueva canción chilena?

Patricio Manns estuvo hasta último momento realmente pensando y planificando actividades. Yo creo que eso es lo que corresponde, porque al final la vejez llega cuando tú ya no tienes planes, cuando sólo tienes recuerdos. Por eso es importante mantenerse vivo, con proyectos. Y no importa si esos proyectos no los vas completar tú, eres parte de una comunidad, piensas en tu familia, en tus hijos, en tus nietos y esos planes son como una especie de locomotora que arrastra este tren, ahora que están de moda los trenes jajajá.

¿Qué otros planes tienen a futuro?

Estamos recién retomando los ensayos presenciales, y nosotros somos un grupo que decide todo de forma bastante democrática, estamos recién conversando y trabajando. Pero sí tenemos un proyecto que no tiene plazo, pero que esperamos que ojalá el 2022 ya esté completado, que es un trabajo sinfónico. Se ha postergado por todas estas circunstancias pero está en nuestros planes próximos.

Sin Olmué

El Festival del Huaso de Olmué es un escenario que ha recibido varias veces a Inti Illimani. Por lo mismo, Jorge Coulon lamenta la posibilidad de que no se lleve a cabo por segundo año consecutivo, luego de que la licitación abierta por la municipalidad para su producción y transmisión quedara desierta, porque ningún canal hizo una propuesta.

"Yo lamento que un festival que no había televisión cuando empezó, termine dependiendo de que la televisión quiera o no quiera hacerlo", opina al respecto. "El Festival de San Bernardo, por ejemplo, nunca ha sido televisado y sigue haciéndose todos los años. Entonces uno podría pensar que sería fatal que lo televisen, porque pasaría a ser dependiente de la televisión y si no está la televisión no se haría. Olmué ha sido un espacio importante para los artistas, entonces que se deje de hacer porque no hay un canal de televisión que lo auspicie, debiera hacernos revisar nuestras prioridades", sentencia.