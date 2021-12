Llega "Spider-Man: Sin camino a casa" entre aplausos de la crítica

Cuando Tom Holland firmó contrato para ponerse el traje de Spider-Man tenía 18 años y acordó filmar tres películas. Siete años después, a sus 25 años, el británico se apronta a estrenar "Spider-Man: Sin camino a casa", la tercera que protagoniza del Universo Cinematográfico Marvel que llega a las salas de cine nacionales mañana.

Dirigida por Jon Watts, quien ha estado detrás de las tres películas de Holland (junto a "Spider-Man: de regreso a casa" y "Spider-Man: lejos de casa"), previo a su estreno la nueva entrega ha logrado convencer a la crítica. De hecho, tras su premiere, debutó en el sitio Rotten Tomatoes con un 100% de críticas positivas, de un total de 46 reseñas especializadas.

"Holland ha construido un legado que perdurará por mucho tiempo en el firmamento de Spider-Man", publicó Vanity Fair. El crítico John DeFore, de Hollywood Reporter, en tanto, destacó que esta es la "menos entretenida" de las tres cintas, pero "muchísimo mejor" que la primera trilogía de Spider-Man.

Villanos del pasado

En esta entrega de la saga, por primera vez en la historia en la pantalla grande del personaje la identidad de Spider-Man ha sido revelada, algo que pone en peligro a las personas que quiere. Por eso, va en busca de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), para pedirle que revierta lo ocurrido y volver a tener su identidad en secreto. Sin embargo, eso abre un agujero hacia otras dimensiones que permite el paso de poderosos villanos, algo que no sólo afecta su propio futuro, sino el de todo el multiverso.

"Spider-Man: Sin camino a casa" marca el regreso al mundo Marvel de Alfred Molina como el Dr. Otto Octavius, el villano de "El Hombre Araña 2" de 2004; y de Willem Dafoe, quien vuelve a encarnar al Duende Verde, que encarnó en "El Hombre Araña" de 2002.

El corazón del mcu

El debut de Holland como Spider-Man fue en 2016, en "Capitán America: Civil War" y, desde entonces, ha aparecido en un total de siete películas del Universo Cinematográfico Marvel (conocido por su sigla en inglés como MCU), tomando un rol clave en éste.

"Desde que me cogieron como Spider-Man no he podido tomarme un descanso", contó recientemente a la revista GQ el actor que ha sido el encargado de encarnar a la versión más cómica y amable de Spider-Man. "Tom ha ocupado el puesto que Robert Downey tuvo en Marvel, que es el del personaje favorito, y de alguna forma el alma del universo Marvel", dijo Joe Russo, director con su hermano Anthony de varias entregas de "Avengers".

Holland además se apronta a estrenar en febrero "Uncharted", la adaptación al cine del exitoso videojuego que lo tiene como Nathan Drake, un cazarrecompensas al estilo Indiana Jones que asegura que es descendiente del corsario inglés Francis Drake.