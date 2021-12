Fundador de Congreso lamenta suspensión de Olmué y Leo Caprile es optimista: "No creo que sea el fin"

Por segundo año consecutivo en 2022 no se hará el Festival del Huaso de Olmué, luego de que la licitación quedara desierta. Ningún canal de televisión se interesó en transmitir el evento, por lo que la municipalidad de la ciudad decidió cancelarlo nuevamente.

Así lo anunció el alcalde de Olmué Jorge Jil quien, según publicó LUN, dijo que será postergado hasta enero de 2023. "Para un canal no es tan complicado financiar un espectáculo de este tipo, pero también hay que entender que, además de las inseguridades que conlleva la emergencia sanitaria, en la comuna estamos viviendo una escasez hídrica sin precedentes, lo que ha significado que nuestras prioridades se enfoquen principalmente a solucionar este problema", dijo el edil.

Festival igual sin la TV

El líder de Inti Illimani, Jorge Coulon, cuestionó recientemente en entrevista con este medio que el festival no se realice independiente de si hay canales involucrados. "Que se deje de hacer porque no hay un canal de televisión que lo auspicie, debiera hacernos revisar nuestras prioridades", dijo. Algo con lo que está de acuerdo el fundador de Congreso, Tilo González quien ve "falta de voluntad cultural" en la decisión de suspender el festival. "Las decisiones que se tomaron no están pensando en el festival folclórico, que es el gran festival del folclor chileno, eso queda de lado", expresó el músico.

Aunque dice que "desconozco las conversaciones entre canales y la municipalidad", González cree que sin televisión "perfectamente se puede hacer, incluso con puros artistas nacionales, sería fantástico, igual de bueno".

Panorama complejo

Una visión distinta tiene Leo Caprile, emblemático animador del Festival de Olmué que subió al escenario del Patagual nueve veces entre 2006 y 2018 en dos canales distintos, Chilevisión y TVN.

"Los festivales viven de un financiamiento, de una parrilla, las parrillas son caras. Súmale a eso el tema del aforo. No tenemos claridad qué va a pasar con la variante Ómicron, no sabemos en qué etapa va a estar la comuna en ese minuto del festival. Entonces la situación es bien compleja porque no se puede apostar a futuro", remarca.

Sobre la idea de hacerlo sin que sea televisado, Caprile explica que "los canales invierten en la parrilla, en la parte técnica, en la parte publicitaria. No es que la municipalidad solamente le ponga el hombro como lo hizo años atrás cuando no había televisión para el festival".

Sin embargo, es optimista: "No me cabe duda que Olmué, como orgullosa capital del folclor chileno, va a reeditar el festival cuando la emergencia pase y las condiciones lo permitan. Así que no creo que sea el fin de una fiesta tan bonita y llena de tradición".