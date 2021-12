Tía Sonia desclasificó divertido encuentro con Chayanne

El capítulo de mañana de "La divina comida" estará dedicado a madres e hijos. Sonia Fried y Stefano Massú, Nicolás Larraín y su madre Sonia de Toro, y Claudia Pérez y su hija, Daniela Muñoz; serán anfitriones en el programa de Chilevisión.

Los primeros anfitriones serán la mamá de Nicolás Massú, más conocida como "la Tía Sonia" y su hijo menor Stefano, quienes en el departamento de Santiago de él revelarán divertidas anécdotas familiares.

Una de ellas involucra a Fried y nada menos que Chayanne. La Tía Sonia contó que una vez estaba acompañando a su hijo en un torneo de tenis en Miami, donde tuvo la oportunidad de conocer al astro puertorriqueño, que no pudo olvidar a la chilena. "Nos conocimos y conversamos, y después chao, chao. Dos días después iba cambiando por la Washington y me gritan de un auto, olvídate el auto que era, y me gritan: '¡Chilena!", yo miraba y decía '¿yo?', y echó marcha atrás y se acordó de mí y era Chayanne, muy caballero", contó.

Además de esa historia, Stefano recordó que cuando era un niño su mamá lo vestía como bandera chilena para acompañar a su famoso hermano, incluyendo la ropa interior, y cómo con el tiempo fue teniendo su propio estilo. Aunque admitió que "mi gusto por la ropa es por ella". De hecho, contaron que tienen en común que ambos aman vestir de negro y blanco.

Tía Sonia recordó que ella también se preocupaba de qué usar cuando iba a ver jugar a su hijo y que "la gente estaba esperando con qué iba a aparecer".