"Matrix" estrena su cuarta entrega a 22 años de la primera película

Corría 1999, cuando una película, "Matrix" llegó a cambiar la industria del cine y el imaginario popular con un alto despliegue de tecnología. Peleas de artes marciales suspendidas en el aire, pastilla roja o azul y el mismo concepto de "la matrix", se transformaron en íconos pop memorables hasta el día de hoy, cuando 22 años después de ese debut en salas llega la cuarta entrega de la saga, que hasta hace poco se creía que se mantendría como una trilogía.

"Matrix: Resurrecciones" llegará este jueves a los cines nacionales y trae de regreso a Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss como Neo y Trinity, quienes están de vuelta dentro de "la matrix", esta realidad creada y controlada por las máquinas que emula los últimos años del siglo XX y de la que Neo y compañía buscan liberar a la humanidad.

La cuarta película retoma la historia 20 años después de la trilogía original. Tras años de terapia, Thomas A. Anderson, el alterego en la matrix de Neo, cree que lo que vivió el último tiempo fue creado por su mente. Pero la reaparición del conejo blanco (tal como en "Alicia en el país de las maravillas") lo obliga volver a decidir entre tomar la pastilla azul o la roja y despertar de la realidad construida por las máquinas.

Dirigida por Lana Wachowski, la cuarta cinta de la franquicia suma nuevas incorporaciones a su reparto con Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Jonathan Groff y Priyanka Chopra.

Yahya Abdul-Mateen II da vida a una versión más joven de Morfeo, personaje que interpretó en las tres películas previas Laurence Fishburne; mientras que Groff encarna a un nuevo Smith, uno de los agentes encargados de mantener el orden en la matrix y némesis de Neo.

Primeros comentarios

Aunque recién hoy comenzarán a salir las primeras críticas de la película, en los últimos días han aparecido en redes sociales las primeras impresiones, que abarcan un amplio rango, desde quienes la amaron a quienes detestaron este regreso.

El crítico Nigel Smith de la revista People opinó que "es más divertida de lo que recuerdo que fueron las secuelas" y celebró la incorporación de Patrick Harris y Groff; mientras que Scott Mendelson de Forbes escribió que "'Matrix: Resurrecciones' es una comedia. La acción es decepcionante y los nuevos personajes son delgados".

A diferencia de las tres primeras películas de la saga, la crítica ha destacado que la cuarta entrega está mucho más cargada de humor, algo que Lana Wachowski explicó recientemente que se debe a que junto a su hermana Lilly (productora en este filme y codirectora en los tres previos), "no nos gustan las películas de un solo tono y sé que son muy populares, pero me gusta una gama muy amplia. Y pensé que era como otra dimensión de Matrix, otra cosa parecida a traer a Matrix que no había mucho antes".

Sobre las razones para traer de vuelta la saga, su directora dijo que "no fue planeado. No fue orquestado de ninguna manera. Fue solo algo que sucedió en mi vida y necesitaba procesar algo de dolor". Wachowski perdió a sus papás y a personas cercanas en los últimos años. "No podía tener a mi mamá y a mi papá, pero de repente tuve a Neo y Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida", explicó.

Para quienes quieran refrescar la memoria, la trilogía original - "Matrix", "Matrix recargado" y "Matrix revoluciones"- está disponible en HBO Max, servicio que próximamente dará a conocer la fecha de estreno de la cuarta película de la saga.