Vale Roth vuelve a la TV: "No tomar ha sacado lo mejor de mí"

Que no estaba bien cuando el año pasado se sumó al desaparecido "Bailando por un sueño", y que ahora sí está lista para dar lo mejor de sí misma, dijo Valentina Roth, quien será una de las participantes de "Aquí se baila", el estelar de Canal 13 que se estrenará en enero.

La ex"Calle 7" confesó que el año pasado sufría depresión y estaba alejada de su familia cuando se sumó a la competencia de baile que salió del aire producto de la pandemia. "El programa me pilla en mi mejor momento, porque con mi familia estoy muy bien. En el 'Bailando por un sueño' estaba mal con todos, no hablaba con nadie y por eso también estaba medio depresiva", contó Roth.

Otro de los cambios en su vida, confesó, es que dejó el alcohol hace cuatro meses. "Me estaba afectando en mi personalidad y en mi trabajo, tuve que dejarlo. Aparte que no me podía controlar, no era un trago ni dos, eran diez o doce. Y esto, el no tomar, ha sacado lo mejor de mí, porque tengo mucha más energía, no pierdo días, trabajo sábado y domingo, hago rutinas de ejercicio y siempre estoy al cien", reveló.

Vale Roth, contó que antes le habían ofrecido sumarse a otros proyectos televisivos, "pero de temas que no me importaban, mucha farándula, mucho donde te hacen llorar y acordarte de cosas del pasado, así que yo lo había rechazado todo. A mí me gusta mostrar talento. De hecho, me dije a mí misma 'nunca más voy a ir a un programa para hablar de farándula y escándalos'", agregó.

Y aunque asegura que en el programa que conducirá Sergio Lagos quiere "pasarlo bien dentro de lo que se pueda", admite que "yo igual soy una persona autoexigente y me estreso fácil".