Cinco series y películas disponibles en el streaming para ver en familia este fin de semana de Navidad

Compartir frente al televisor puede ser el panorama ideal para este fin de semana navideño. Por eso, las diversas plataformas de streaming que están disponibles en el país han preparado estrenos y categorías especiales para no perderse en sus catálogos y encontrar esas películas y capítulos de series que fueron ideados especialmente para esta época del año.

Episodios navideños

HBO Max habilitó en su aplicación una categoría especial con una selección de episodios navideños de distintas series disponibles en su catálogo. Una de ellas es "Friends", que en cada una de sus diez temporadas estrenó memorables capítulos ambientados en esa festividad.

Aunque elegir el mejor podría abrir un tenso debate con los fans más acérrimos de esta exitosa comedia, uno de los más recordados es el que se titula "The one with the holiday armadillo" (el del armadillo festivo), que tiene a Ross, interpretado por David Schwimmer, disfrazado como uno de esos animales para explicarle a su hijo Ben la fiesta judía de hanukkah, luego de que Chandler (Matthew Perry) apareciera vestido como el Viejo Pascuero.

Otros especiales de episodios navideños disponibles en HBO Max son de "The Office", "The big bang theory", "Two and a half man" y "Dr. House", entre otras series de culto.

Una de animación

Una versión alternativa a la leyenda que dio origen al Viejito Pascuero, Papá Noel en otros países, plantea la película animada "Klaus", que está disponible en Netflix.

La cinta española de 2019, que fue nominada al Oscar a la Mejor película de animación, sigue a Jesper, un joven cartero que es enviado por su padre, en contra de su voluntad, a un pueblo en una isla del círculo polar. Ahí debe abrir una oficina de correo y cumplir con la meta de enviar seis mil cartas al año, una tarea imposible en ese lugar. Hasta que conoce a un misterioso carpintero llamado Klaus.

Un clásico navideño

En Amazon Prime Video está disponible una comedia que a esta altura ya podría ser catalogada como un clásico de Navidad: "Realmente amor". Dirigida por el británico especialista en comedias románticas, Richard Curtis, esta película de 2004 es protagonizada por un elenco estelar que da vida a una historia coral, que sigue a varios personajes durante los días de Navidad.

Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Liam Neeson, con algunos de los actores que protagonizan esta romántica comedia.

Grant protagoniza una de las historias más memorables, encarnando a un recién asumido primer ministro británico que, contra todo protocolo, se enamora de su asistente (Martine McCutcheon).

Una saga completa

Otro clásico de Navidad es "Mi pobre angelito". Las dos películas originales de 1990 y 1992 están disponibles en Disney+, plataforma que este año además estrenó una nueva versión, con una historia diferente, titulada "Mi pobre y dulce angelito", que de alguna manera homenajea la franquicia que protagonizó Macaulay Culkin.

Dirigida por Chris Columbus -que 11 años más tarde fue el encargado de realizar la primera "Harry Potter"- "Mi pobre angelito" se transformó con su humor familiar en una de las películas navideñas favoritas y también dio una nueva banda sonora a esta especial fecha, gracias a la música compuesta por John Williams, que fue nominada al Oscar de 1991, perdiendo contra la "Danza con lobos".

Más de dos décadas después de la exitosa saga, Disney estrenó una nueva entrega de la franquicia, protagonizada por el carismático Archie Yates, quien encarna a Max Mercer, un niño de diez años que hace pasar aprietos a una pareja de ladrones interpretados por los comediantes Ellie Kemper y Rob Delaney.

Navidad con snoopy

En Apple TV+se puede ver el clásico de 1965 "La Navidad de Charlie Brown", que es el primer especial animado para la televisión basado en la tira cómica "Peanuts", creada por Charles M. Schulz, quien también escribió esta adaptación a la pantalla. Decepcionado por el consumismo de las fiestas, Charlie Brown intenta dirigir una obra navideña junto a sus amigos de la escuela, pero todos parecen preferir los regalos. Una idea que no envejece.