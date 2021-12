Exintegrantes de "Primer Plano" revelarán su "escándalo de la semana" en "Podemos Hablar"

La próxima semana se cumplirán tres años desde que el último estelar de farándula llegó a su fin y este domingo algunos de sus más icónicos animadores y panelistas estarán en "Podemos Hablar" para desclasificar y recordar sabrosos episodios que vivieron en el recordado espacio de Chilevisión.

Francisca García-Huidobro, Carola Julio, Pamela Díaz, Jordi Castell y Juan Pablo Queraltó se reunirán en el estelar del canal de Viacom junto a Julián Elfenbein, quien también fue uno de los animadores de "Primer Plano". Ahí detallarán varios de sus propios "escándalo de la semana", la recordada sección del programa.

Escándalos pasados

De hecho, el capítulo del domingo de "Podemos Hablar" reunirá a los protagonistas de un recordado escándalo farandulero, que ocurrió en 2007, cuando Pamela Díaz y Carola Julio terminaron saliendo del desaparecido espacio, luego de que la primera participara de un video que se viralizó en el que se burlaba de su compañera junto a García-Huidobro, Elfenbein y Castell. Con el tiempo el animador de "Pasapalabra" también terminó dejando el espacio.

"El video fue mi gran escándalo. Yo creo que Julián fue el más complicado", admitió Carola Julio, quien contó que el famoso registro fue grabado por sus compañeros un día que iban a grabar algo para el programa en un cerro. Pero ella llegó con falda al canal, por lo que tuvo que ir a cambiarse de ropa a su casa. "Y ahí hicieron el video, porque yo no llegaba, porque me había ido a cambiar. Y ahí surge este video, que si bien era una chacota, fue súper heavy porque donde yo iba me decían: '¡Pero cómo te hicieron eso!'", recordó la periodista.

Julio además confesó que ella nunca vio el video hasta que se filtró, "pero yo sí sabía que había un video, porque la Pamela siempre decía: 'Oye ojo, que yo tengo un video y cualquier cosa se lo muestro. Tu Julián sales cagado si yo le muestro este video', siempre la Pamela tenía como un tono amenazante".

Elfelbein, por su parte, recordó que el video surgió como una parodia del que se filtró del Profesor Rossa y Guru Guru. Una broma que terminó teniendo repercusiones para todos en algún plano.

Con mucho humor, Pamela Díaz también recordó sus numerosos "escándalos de la semana": "Infidelidad de Manuel (Neira), las joyas, cuando salí del reality con la Cathy (Barriga), Sergio Rojas el charchazo", enumeró la animadora. "El más heavy fue la infidelidad de Manuel, porque hubo harto show. La chiquilla estuvo en 'Primer Plano' de hecho hablando y contando todo lo que había pasado", rememoró Díaz.

Francisca García-Huidobro, en tanto, confesó que su peor "escándalo de la semana" lo vivió en 2006, cuando se supo de la infidelidad de quien era su pareja entonces, Julio César Rodríguez, con quien la actriz posteriormente incluso llegó a animar "Primer Plano".

"Fueron meses de estar todos los días en las portadas. En ese tiempo estaba 'Mira Quién Habla', estaba 'SQP', 'Primer Plano", 'Intrusos', entonces sí, fue un escándalo muy largo, muy latero en su momento, que ahora me da risa, pero que en ese momento fue muy heavy", comentó la animadora, que recordó que entonces su hijo con Rodríguez, Joaquín, tenía meses.